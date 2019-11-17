شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تؤكد أن طفلك مصاب بالقلق..احذر منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الطبيعي أن يشعر الأطفال بالقلق من وقت لآخر مثل عندما يبدأون المدرسة أو الحضانة أو ينتقلون إلى منطقة جديدة، لكن بالنسبة لبعض الأطفال قد تتطور تلك الحالة و يؤثر القلق على سلوكهم وأفكارهم ويتداخل مع نشاطهم فى المدرسة وحياتهم الاجتماعية، وهذا الوقت يحتاج فيه الطفل إلى مساعدة ضرورية للسيطرة على القلق.

وتشمل أعراض القلق عند الأطفال حسبما ذكرها موقع " NHS" هى وجود صعوبة في التركيز،عدم النوم، أو الاستيقاظ في الليل مع أحلام سيئة لا يأكل بشكل صحيح ، يغضب بسرعة أو متقلب المزاج ، الشعور بالتوتر ، أو استخدام المرحاض في كثير من الأحيان، البكاء المستمر، آلام البطن والشعور بالتعب.

كيف يمكن مساعدة الطفل الذى يعانى من القلق

إذا كان الطفل يعاني من مشاكل القلق ، فهناك الكثير من الطرق لمساعدته أهمها التحدث إلى الطفل حول قلقه أو مخاوفه.

فيما يعتمد نوع العلاج المقدم على عمر الطفل وسبب قلقه، والعلاج السلوكي المعرفي (CBT) هو علاج حديث يمكن أن يساعد الطفل على التحكم في قلقه عن طريق تغيير طريقة تفكيره وسلوكه.

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يمكن تقديم أدوية القلق للطفل إذا كان قلقه شديدًا أو لم يتحسن مع علاجات التحدث وعادة ما يتم وصفها فقط من قبل الأطباء المتخصصين في الصحة العقلية للأطفال والمراهقين.

ما الذي يسبب اضطرابات القلق عند الأطفال؟

يولد بعض الأطفال ببساطة أكثر قلقًا وأقل قدرة على التعامل مع التوتر أكثر من غيرهم.

يصاب بعض الأطفال بالقلق بعد التعرض لبعض المواقف او الأحداث مثل كثرة الخلافات الزوجية بين الأب والأم، وفاة قريب أو صديق قريب، مرض خطير أو الإصابة في حادث، القضايا المتعلقة بالمدرسة مثل الامتحانات أو التنمر، التعرض لسوء المعاملة أو الإهمال.

الأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) واضطرابات طيف التوحد هم أكثر عرضة لمشاكل مع القلق.