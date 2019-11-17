شكرا لقرائتكم خبر عن أهم التساؤلات التي تشغل ذهن مرضى العيون.. يجيب عنها الدكتور أحمد المعتصم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر مريض العين ومريض حساس للغاية، لان تعتبر منطقة العين من اهم المناطق في الجسم التي يجب ان نحافظ عليها، حتى نستطيع ان نرى بشكل جيد، وهناك العديد من التساؤلات التي قد تتوارد في اذهان مريض العيون.

الدكتور أحمد المعتصم استشاري تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والقرنية المخروطية، يجيب عن اهم التساؤلات التي قد تشغل بال مريض العيون، من خلال حواره مع ”الخليج 365” في السطور التالية...

كيف يتم تثبيت القرنية لمريض القرنية المخروطية وخطوات اجراء العملية؟

- تثبيت القرنية يتم للمرضى الذين لديهم قرنية مخروطية ، مرضى القرنية المخروطية القرنية لديهم ضعيفه، فيتم استخدام قطرات من فيتامين ب ويتم وضعها داخل العين، ثم نستخدم جهاز به اشعة فوق بنفسجية .

اولى خطوات اجراء عملية تثبيت القرنية هي ازالة الطبقة الاولى من القرنية، بإستخدام مواد معينة، ويتم تقطير فيتامين ب في العين لمدة 10 دقائق، ثم توجيه جهاز الاشعة الفوق بنفسجية على العين وتنتهي العملية.



خطوات لإجراء عملية تثبيت القرنية المخروطية

* ما الفرق بين عدسات ICL وعدسات المونوفوكال والمالتيفوكال؟

- عدسات ICL هي عدسات يتم زرعها فوق العدسات الطبيعية لعلاج مرض قصر النظر، فعلاج قصر النظر الشديد علاجه يتمثل في الليزك بأنواعه، لو القرنية مقاس سماكتها ضعيفة ومقاس النظارة مرتفع يتم زرع عدسة فوق عدسة العين الطبيعية، وان لم تصلح عدسات ICL للمريض يتم ازالة العدسة وتركيب العدسات الاحادية البؤرة "المونوفوكال" وهي التي تجعل المريض يرى البعيد عنه بشكل أفضل ولكنها تحتاج إلي نظارة للقراءة بعد ذلك، اما العدسات متعددة البؤرة المالتيفوكال (Multifocal) وهي أفضل أنواع العدسات لأنها تتيح للمريض وضوح الرؤية البعيدة والقريبة في نفس الوقت، وبالتالي لا يحتاج المريض إلى نظارة للقراءة بعد العملية، وتعتبر هذه العدسات من أحدث وأفضل العدسات التي شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة.

* لماذا لا يحدث تحسن للنظر بعد عملية الليزك؟

- اذا لم يتحسن النظر بعد عملية الليزك فيجب التأكد من ان يكون الفحص مضبوط والطبيب يكون ذو خبرة، والاجهزة المستخدمة ذات كفاءة حتى تكون النتيجة ناجحة.



شروط لإجراء عملية الليزك

* ما هي الاشياء التي يجب معرفتها قبل عملية الليزك؟

- قبل عملية الليزك يجب معرفة ثلاثة اشياء لا مفر منهم اولا يجب ان يكون النظر ثابت وهذا بداية من سن 18 عاما، ثانيا اذا كان المريض يرتدي عدسات لاصقة يجب ان يوقف ارتدائها قبلها بثلاث او اربع ايام، ثالثا فحص القرنية عن طريق جهاز البنتاكام والذي يتم من خلاله التأكد من سماكة القرنية ، والتأكد من ان سطح القرنية طبيعي، والتأكد من عدم الاصابة بالقرنية المخروطية.

* من الذين لا يصلح معهم عمليات الليزك؟

- هم من ليس نظرهم ثابت، ومن لديهم قرنية مخروطية، او من لديهم ضعف في سماكة القرنية.

* ما هو الفرق بين الماء الازرق والماء الابيض؟

الماء الازرق هو ارتفاع في ضغط العين مفاجئ يؤثر على عصب العين ويسبب به ضمور ويسمى بسارق النظر، اما الماء الابيض فهو يسبب عتمات في عدسة العين الداخلية.

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