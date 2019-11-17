شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. هذا التحليل يكشف إصابتك بحمى الضنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمى الضنك هو عدوى فيروسية تنتشر عن طريق البعوض، ولا يمكن أن ينتشر الفيروس من شخص لآخر، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على كيفية إجراء اختبارات للكشف عن حمى الضنك فى حالة ظهور أعراضها على الشخص، وفقاً لموقع " medlineplus".

والبعوض الذي يحمل فيروس حمى الضنك أكثر شيوعًا في مناطق العالم ذات المناخات المدارية وشبه المدارية. وتشمل أمريكا الجنوبية والوسطى، جنوب شرق آسيا، جنوب المحيط الهادى، أفريقيا، منطقة البحر الكاريبي.

معظم الأشخاص الذين يعانون من حمى الضنك ليس لديهم أعراض أو يكون لديهم أعراض خفيفة تشبه أعراض الأنفلونزا مثل الحمى والقشعريرة والصداع.

هذه الأعراض تستمر عادة لمدة أسبوع أو نحو ذلك، لكن في بعض الأحيان يمكن أن تتطور حمى الضنك إلى مرض أكثر خطورة يسمى حمى الضنك النزفية الذى يسبب أعراض تهدد الحياة، بما في ذلك تلف الأوعية الدموية والصدمة، والصدمة هي حالة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض حاد في ضغط الدم وفشل الأعضاء.

تؤثر حمى الضنك النزفية في الغالب على الأطفال تحت سن العاشرة، ويمكن أن يتطور أيضًا إذا كنت مصابًا بحمى الضنك وأصيبت بالعدوى مرة ثانية قبل أن تتعافى تمامًا من الإصابة الأولى.

يبحث اختبار حمى الضنك عن علامات فيروس حمى الضنك في الدم.

في حين لا يوجد دواء يمكن أن يشفي من حمى الضنك، فإن العلاجات الأخرى يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض.

استخدامات تحليل حمى الضنك

-يتم استخدام اختبار حمى الضنك لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بفيروس حمى الضنك أم لا.

-يستخدم في الغالب للأشخاص الذين يعانون من أعراض المرض وقد سافروا مؤخرًا إلى منطقة تنتشر فيها عدوى حمى الضنك.

-قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا كنت تعيش أو سافرت مؤخرًا إلى منطقة تنتشر فيها حمى الضنك ، وكان لديك أعراض حمى الضنك.

اعراض حمى الضنك

تظهر الأعراض عادة بعد أربعة إلى سبعة أيام من تعرضك للدغة من البعوض، وقد تشمل الأعراض:

-ارتفاع الحرارة المفاجئ.

-تورم الغدد.

-طفح على الوجه.

-صداع شديد و / أو ألم خلف العينين.

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-آلام المفاصل والعضلات.

-قئ و غثيان.

-إعياء وتعب.

حمى الضنك النزفية تسبب أعراضاً أكثر حدة ويمكن أن تهدد الحياة، إذا كنت قد عانيت من أعراض حمى الضنك أو كنت في منطقة بها حمى الضنك، فقد تكون عرضة لخطر الإصابة بها.

- اطلب المساعدة الطبية على الفور إذا كان لديك أو لطفلك واحد أو أكثر من الأعراض التالية:

-ألم شديد في البطن.

-القيء.

-نزيف اللثة.

-نزيف الأنف.

-النزيف تحت الجلد، والذي قد يبدو كالكدمات.

-دم في البول أو البراز.

-صعوبة في التنفس.

-الجلد البارد.

-الأرق.

ماذا يحدث خلال اختبار حمى الضنك؟

في حالة الاشتباه في وجود عدوى، سوف تحصل على فحص دم للتحقق من فيروس حمى الضنك.

النتيجة الإيجابية تعني أنك ربما تكون مصابًا بفيروس حمى الضنك.

قد تعني النتيجة السلبية أنك لست مصابًا أو تم اختبارك في وقت مبكر جدًا حتى لم يظهر الفيروس في الاختبار.