شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: جراحة خفض الوزن تمنع الجلطات لمرضى السمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن جراحة خفض الوزن تطيل من العمر وتمنع الجلطات في الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة "AHA Scientific Sessions "، فإن الأشخاص الذين خضعوا لجراحة لعلاج البدانة هم أقل عرضة للوفاة بنسبة 68 % خلال فترة المتابعة من الأشخاص الذين لم يخضعوا للجراحة.

في أكبر دراسة لجراحة السمنة حتى الآن، قام الباحثون بتحليل سجلات الرعاية الصحية لأكثر من 4200 مريض في المملكة المتحدة الذين خضعوا لجراحة لعلاج البدانة وقارنوها بعدد متساوى من الأشخاص الذين لم يخضعوا لجراحة لعلاج البدانة، متفق عليها مع العمر والجنس والوزن مقابل الطول

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في وقت إجراء العملية الجراحية، لم يكن أي من المشاركين مصابًا بسكتة دماغية من قبل، وخلال فترة متابعة وصلت إلى 11 عامًا وبعد ضبط جميع عوامل الخطر الرئيسية واستخدام الأدوية، وجد الباحثون أن 73 من المشاركين أصيبوا بنزيف في المخ أو سكتة دماغية أو جلطة صغيرة، توفي 229 مريضا من أي سبب.

وكان الأشخاص الذين خضعوا لجراحة لعلاج البدانة أقل بنسبة 69 % من الاصابة بجلطة دماغية، خلال فترة المتابعة من أولئك الذين لم يخضعوا لعملية جراحية.

هذه النتائج تدعو إلى زيادة الوعي وتنفيذ جراحة لعلاج البدانة كخطوة علاجية لمرضى يعانون من السمنة المفرطة الذين لا يستطيعون تحقيق وفقدان الوزن بشكل كاف من خلال نمط الحياة والعلاج الدوائي.