العالم يحتفي بالأطفال المبتسرين.. و"الأرجواني" يزين برج القاهرة

الطفل المبتسر هو المولود قبل اكتمال 36 أسبوعا من بداية الحمل

يحتفل العالم، الأحد، باليوم العالمي للأطفال المبتسرين، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على هؤلاء الأطفال الذين يتعرضون طوال حياتهم لأضرار صحية عديدة، نظرا لولادتهم المبكرة بعد نحو 7 أشهر فقط من بداية الحمل.

والطفل المبتسر هو الطفل المولود قبل اكتمال 36 أسبوعا من بداية الحمل، وغالبا يعاني من نقص الوزن "أقل من 2.5 كجم"، وإذا كان الوزن أقل من 1500 جرام يعدّ طفلا ناقصا للوزن بشدة.

ويحتاج الأطفال المبتسرون إلى رعاية كاملة ما يستدعي دخولهم الحضانة، على حسب حجم الطفل، حتى لا يتعرضوا لمشاكل صحية ومضاعفات تلازمهم طوال حياتهم.

ويقول الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في مصر، إن الولادة المبكرة تحدث عندما يبدأ الرحم بالانقباض قبل الأسبوع الـ37 من الحمل، ما يؤدي إلى فتح عنق الرحم.

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ويضيف: "المتعارف عليه أن المدة الطبيعية للحمل تكون بين 37 و42 أسبوعا من آخر دورة للأم الحامل، حيث إن أعراض الولادة المبكرة من الصعب تحديدها، لأن الرحم يبدأ في الانقباض من الأسبوع الـ20 للحمل، ولكن هذه الانقباضات لا تؤدي لفتح عنق الرحم وتمهد للولادة".

ومن علامات الولادة المبكرة معاناة المرأة الحامل في الفترة من 20 إلى 37 أسبوعا من انقباضات منتظمة متكررة في الرحم (4 انقباضات أو أكثر كل 20 دقيقة أو 8 انقباضات تقريبا خلال الساعة الواحدة).

ويعاني الطفل المبتسر من مشكلات في التنفس، وصعوبة في البلع وبالتالي مشكلات في التغذية، وانخفاض حرارة الجسم، وجحوظ بالعينين، وعدم اكتمال نمو أجهزة الجسم ما يزيد من احتمالات إصابته بالأمراض والعدوى.

ويضاء برج القاهرة، الأحد، باللون الأرجواني احتفالا بهذا اليوم، أسوة بما يتم بدول العالم، بمبادرة من صندوق تحيا مصر ووزارة الصحة والسكان والجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال.

وتنظم الجمعية حزمة من الفعاليات التوعوية والعلمية والمجتمعية لرفع الوعي المجتمعي بصحة الأم والطفل والمرتبطة بالولادات المبكرة، حيث تصل معدلات الولادة المبكرة في مصر من 18% إلى 20%، وتتسبب في نسبة 47% وفيات من حديثي الولادة.