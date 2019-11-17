7 حقائق عن الأطفال المبتسرين.. 15 مليون يولدون قبل الأوان سنويا

المبتسر هو الطفل المولود قبل اكتمال 36 أسبوعا من بداية الحمل

الطفل المبتسر هو الطفل المولود قبل اكتمال 36 أسبوعا من بداية الحمل، وغالبا يعاني من نقص الوزن (أقل من 2.5 كجم)، وإذا كان الوزن أقل من 1500 جرام يعد طفلا ناقص الوزن بشدة.

ويحتفل العالم، الأحد، باليوم العالمي للأطفال المبتسرين، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على هؤلاء الأطفال الذين يتعرضون طوال حياتهم لأضرار صحية عديدة، نظرا لولادتهم المبكرة بعد نحو سبعة أشهر فقط من بداية الحمل.

وتقدم منظمة الصحة العالمية حقائق رئيسية عن المبتسرين في العالم؛ وهي:

-15 مليون طفل يولدون قبل الأوان (قبل 37 أسبوعاً من الحمل) كل عام حول العالم، وهذا العدد آخذ في الارتفاع.

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-الابتسار هو السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال دون سن الخامسة، وهي مسؤولة عن نحو مليون حالة وفاة في عام 2015.

-يمكن منع ثلاثة أرباع هذه الوفيات من خلال التدخلات الحالية والفعالة من حيث التكلفة.

-في جميع أنحاء 184 دولة، يتراوح معدل الولادة المبكرة بين 5٪ و18٪ من الأطفال المولودين.

-60% من حالات الولادة المبتسرة تقع في أفريقيا وجنوب آسيا، ولكن الولادة المبتسرة تُعد مشكلة عالمية.

-هناك تفاوت ضخم في معدلات بقاء المواليد المبتسرين على قيد الحياة وفقاً للمكان الذي يولدون فيه، فيموت على سبيل المثال أكثر من 90% من المواليد البالغين الابتسار (أقل من 28 أسبوعاً) الذين يولدون في البلدان منخفضة الدخل في غضون الأيام الأولى من الميلاد؛ في حين لا يموت إلا 10% من هؤلاء المواليد الذين يولدون في البيئات مرتفعة الدخل.

-يمكن إنقاذ أكثر من 3 أرباع المواليد المبتسرين بواسطة الرعاية ذات الجدوى وعالية المردود، مثل تقديم خدمات الرعاية الأساسية لجميع الأمهات والرضع أثناء الولادة وما بعدها، وحقن الأم بالستيرويد قبل الولادة (للنساء الحوامل المعرضات لمخاطر المخاض قبل الأوان لتعزيز رئة الوليد)، ورعاية الأم لوليدها على طريقة الكنغر (تحمل الأم طفلها بحيث يلامس جلده جلدها وترضعه رضاعة طبيعية على فترات متقاربة)، والمضادات الحيوية لعلاج حالات العدوى التي يصاب بها الوليد.