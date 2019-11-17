لندن ـ كاتيا حداد
خلصت دراسة كبرى إلى أن الأشخاص الذين يعانون أمراض قلب حادة بسبب انسداد الشرايين ولكن حالتهم مستقرة قد يعانون ألما في الصدر أقل إذا خضعوا لجراحة لتحسين تدفق الدم بدلا من مجرد إعطاء الأدوية. لكن ذلك، وبحسب تلك الدراسة، لن يقلل التدخل الجراحي من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو التعرض لخطر الموت على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وتشير النتائج إلى أن عشرات الآلاف من عمليات الدعامات المكلفة والعمليات الالتفافية كل عام ليست ضرورية أو سابقة لأوانها للأشخاص الذين يعانون من حالة مرضية مستقرة.
ويختلف هذا عن الأزمة القلبية، عندما تكون هناك حاجة إلى اجراء جراحة على الفور لاستعادة تدفق الدم، وفقا لوكالة "أسوشييتد برس".
بالنسبة للحالات غير الطارئة، قال الأطباء إن الدراسة تظهر أنه ليست هناك حاجة إلى التسرع في القيام بعمليات جراحية.
تجدر الإشارة إلى أنه جرى إعلان نتائج الدراسة أمس السبت في مؤتمر لجمعية القلب الأميركية في فيلادلفيا.
قد يهمك ايضاً:
انطلاق حملة للتوعية بأمراض القلب وطرق العلاج والوقاية في حلب السورية
خبراء يؤكدون أن الخبز يُساعد في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة علمية تؤكد أن مرضى القلب يخضعون لعمليات جراحية مكلفة لا داع لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.