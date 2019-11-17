شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: أمراض القلب قد تكون مرتبطة لدى النساء بانقطاع الطمث المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت دراسة حديثة لجمعية القلب الأمريكية، أن بلوغ سن اليأس قبل سن الأربعين يرتبط بعدة أمراض قلبية لدى النساء.

ففي أكبر دراسة حتى الآن لمخاطر أمراض القلب المتنوعة المرتبطة بالعمر عند انقطاع الطمث، استخدم الباحثون البيانات المتعلقة بأكثر من 144.000 امرأة بعد انقطاع الطمث (فى متوسط ​​عمر الـ 60) ، بما في ذلك حوالي 4900 امرأة عانين انقطاع الطمث "بشكل طبيعي" قبل سن 40 وحوالي 640 الذين دخلوا انقطاع الطمث قبل سن 40 بعد جراحة لإزالة المبيضين.

وجد الباحثون خلال 7 سنوات من المتابعة، أن النساء اللائي عانين من انقطاع الطمث المبكر كان أكثر عرضة بشكل كبير للإصابة بعوامل خطر الإصابة بأمراض القلب التقليدية، مثل ارتفاع ضغط الدم ، ومستويات عالية من الكولسترول "الضار" والسكري من النوع الثاني.

Advertisements

وحتى بعد حساب عوامل الخطر التقليدية ، فإن النساء المصابات بانقطاع الطمث المبكر لا يزال لديهن خطر متزايد للإصابة بأمراض الشريان التاجي وفشل القلب وسماكة وتضييق الصمام الأبهري والرجفان الأذيني (إيقاع قلب غير طبيعي) وتشكيل جلطات دموية في الساقين أو رئتين.

وكانت مخاطر الإصابة بأمراض القلب أعلى بالنسبة للنساء اللائي عانين من انقطاع الطمث بسبب الجراحة مقارنة بسن اليأس الطبيعي، وقد يفسر بعض من هذا الاختلاف خطر عن طريق الاختلافات في عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوصت الدراسة بضرورة أن تتأكد النساء من أن الطبيب يعرف تاريخ انقطاع الطمث، خاصة إذا عانين من انقطاع الطمث قبل سن الأربعين.