شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى..تاريخ العائلة والهرمونات.. أسباب مختلفة لتأخر نمو طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأخر النمو هو حالة تؤثر على العديد من الأطفال فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك دول العالم المتقدم، والسبب الأشهر هو سوء التغذية. ويكشف تقرير موقع THEHEALTHSITE أسباب تأخر نمو الطفل بصرف النظر عن سوء التغذية. Advertisements يلعب النظام الغذائى دورا مهما فى نمو الطفل وتطوره.يمكن أن يكون السبب فى كون الطفل قصيرًا هو علم الوراثة.من الشائع أن أطفال الوالدين القصيرين يعانون من قصر القامة.تأخر سن العظم بمعدل أبطأ من غيرها فى نفس الفئة العمرية.نقص بعض الهرمونات يكون مسئولا عن نمو أنسجة الجسم مثل هرمون الغدة الدرقية.علاج تأخر النمو يعتمد على السبب الكامن وراء الحالة.إذا كانت الحالة وراثية فلا يوجد علاج لتأخر النمو.فى حالة الخلل الهرمونى هناك بعض الخيارات العلاجية مثل حقن هرمون النمو.قد يتطلب تأخر النمو الناجم عن الغدة الدرقية الخاملة لطفلك الحصول على العلاج بالهرمونات البديلة.بعض الأطفال قد لا يحتاجون إلى علاج بعد نقطة زمنية.قد يحتاج آخرون إلى مواصلة العلاج طوال حياتهم.

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