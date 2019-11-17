مقتل مواطن وإحراق سيارته في عدن

الأحد 17 نوفمبر 2019

أقدمت عناصر مجهولة ظهر اليوم الأحد، على قتل مواطن وإحراقه داخل سيارته في حي أكتوبر الواقع في مديرية خور مكسر بالعاصمة عدن .



وذكرت مصادر محلية، أن أحد سكان حي أكتوبر عثر عليه مقتولا وتشتعل فيه النيران بداخل سيارته من نوع كيا بعد قيام مسلحين باطلاق الرصاص عليه .

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وأضافت المصادر، أن السكان حاولوا إخماد النيران وإنقاذ المواطن لكنهم بعد إخراجه وجدوه جثة هامدة .

وأشارت المصادر، إلى أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادثة لمعرفة الجناة .