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مقتل مواطن وإحراق سيارته في عدن

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 17 نوفمبر 2019

أقدمت عناصر مجهولة ظهر اليوم الأحد، على قتل مواطن وإحراقه داخل سيارته في حي أكتوبر الواقع في مديرية خور مكسر بالعاصمة عدن .

 

وذكرت مصادر محلية، أن أحد سكان حي أكتوبر عثر عليه  مقتولا وتشتعل فيه النيران بداخل سيارته من نوع كيا بعد قيام مسلحين باطلاق الرصاص عليه .

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وأضافت المصادر، أن السكان حاولوا إخماد النيران وإنقاذ المواطن لكنهم بعد إخراجه وجدوه جثة هامدة .

 

وأشارت المصادر، إلى أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادثة لمعرفة الجناة .

 

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