تعرف على سبب ازدياد الوزن في منتصف العمر!

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الأحد 17 نوفمبر 2019
تطرأ بعض التغيرات على القوام في منتصف العمر، إذ يزيد الوزن من دون زيادة كمية الطعام حسب ما أوضح مركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية.
وعزا المركز الألماني السبب في ذلك، إلى أن الجسم يبدأ في المرحلة العمرية من (30 إلى 35 عاماً) في هدم العضلات التي قليلا ما تستخدم، مما يتسبب في انخفاض الاحتياج للطاقة، كما لا يقوم الكثيرون بتعويض ذلك من خلال إمداد الجسم بالمزيد من النشاط وزيادة الأنشطة الحركية، ومن ثم تتغير النسبة بين كتلتي الدهون والعضلات، وهو ما يظهر جليا في مرحلة انقطاع الطمث بالنسبة للنساء.
ولمواجهة ذلك، ينصح المركز بممارسة رياضات قوة التحمل، مثل المشي السريع والبطيء لمدة نصف ساعة يوميا، بالإضافة إلى ممارسة تمارين تقوية العضلات مثل تمارين القرفصاء وتمارين الضغط.
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