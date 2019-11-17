تعرف على أهمية فيتامين "سي" على الأوعية الدموية

الأحد 17 نوفمبر 2019

إنّ أخذ مكملات الفيتامين "سي" مفيد لصحة البدناء بحسب باحثين من جامعة كولورادو الأميركية، إذ تبيّن أنها قد تكون مفيدة لصحة القلب تماماً كممارسة التمارين الرياضية. إنّ بروتينة الـ endothéline-1 التي تساهم في تضييق الأوعية الدموية هي أكثر نشاطاً في شرايين الأشخاص البدناء.



أمّا نتيجة هذا النشاط المتزايد، فيظهر عبر تضيّق الأوعية أكثر، فتصبح تالياً أقل قدرة على التكيف مع التغيرات في تدفق الدم، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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وقد أظهرت نتائج مسبقة أنّ التمارين الرياضية تحدّ من نشاط بروتينة الـ endothéline-1.

للوصول إلى هذه النتيجة، درس الباحثون تأثير الفيتامين "سي" الذي تبيّن أنه يحدّ من نشاط البروتينات نفسها من خلال تحسين الأوعية. لقد تابعوا لمدّة ثلاثة أشهر 35 فرداً يعانون التقاعس، الوزن الزائد أو البدانة. عمد 15 من المشتركين إلى ممارسة التمارين الرياضية خلال فترة الدراسة، بينما أخذ الآخرون مكمّلات الـ vitamine C. وقد أظهرت النتائج أنّ جرعة يومية من الفيتامين "سي" تكفي لتخفيف تضييق الأوعية التي تسببها الـ endothéline-1 تماماً كالمشي.

ينصح الباحثون باستهلاك 110 ميليغرامات من الفيتامين "سي" يومياً، ومن الممكن الحصول عليها عبر تناول 5 حبات من الفاكهة والخضار يومياً.