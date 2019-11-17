دراسة: التسامح يحميك من خطر الاكتئاب!

الأحد 17 نوفمبر 2019

كشفت دراسة أميركيَّة صدرت حديثاً من جامعة ميسوري، أن التسامح يحمي النساء، بصفة خاصة، من الإصابة بمرض الاكتئاب إلى حد كبير.



وأكدّت الدراسة أنَّ النساء اللواتي يعمدن إلى المسامحة، كنَّ الأقل عرضة للمعاناة من الاكتئاب، بغض النظر عمَّا إذا كنَّ يشعرن فعلاً بشعور المسامحة بداخلهنَّ تجاه الآخرين.

وشملت الدراسة تحليل بيانات حول مستوى التديّن، والشيخوخة في مسح صحّي لأكثر من 1000 شخص بالغ تراوحت أعمارهم ما بين 67 وكبار السن، إذ أجاب المشاركون على عدد من الأسئلة بشأن دينهم وصحتهم ونفسيتهم.

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وأوضح الباحثون، أنَّهم درسوا التسامح بين الأشخاص الأكبر سناً بسبب ميل هؤلاء إلى التفكير في حياتهم خصوصاً، وفي علاقاتهم، والتجاوزات.

وأظهرت النتائج، أنَّ الرجال والنساء الذين شعروا بمسامحة الآخرين كانوا الأقلّ عرضة للإصابة بنوبات الاكتئاب، مقارنة بأقرانهم غير القادرين على المسامحة.

وأوضحت الباحثة كريستين بروكس، التي شاركت في الدراسة، أنَّ مسامحة الآخرين تُسهم في تقليل مستويات الاكتئاب، لا سيما بين النساء.