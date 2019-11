متلازمة نادرة "تضيء" عين رجل

تسببت متلازمة نادرة في جعل عين رجل تضيء بصورة مخيفة حتى أنها تشبه "عين سورون" من فيلم The Lord of the Rings.

وتعرف الأطباء على حالة الرجل، 44 عاما، عندما ذهب إلى عيادة عيون للاطمئنان وإعادة التأهيل عقب انتقاله للعيش في منطقة جديدة، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، التي ذكرت أنه لدى عائلة الرجل تاريخ مرضي بالجلوكوما؛ وهي حالة تدمر عصب البصري وربما تسبب العمى.

وكان الرجل، الذي لم يُذكر اسمه، مصابا بضغط العين المرتفع ويتناول دواء لعلاجه، لكن بعد إجرائه اختبارا لضغط العين، لاحظ الأطباء أن ضغط عينه 21 ميلليمتر زئبقي، وهي زيادة بسيطة على النطاق الطبيعي الذي يتراوح بين 12 و20 ميلليمتر زئبقي.

وكشف فحص لاحق لعينه عيوبا محيطية تشبه لمعانا يشبه الضوء بالقزحية في كلتا العينين، وفقا لما توصل إليه باحثون من فرع جامعة تكساس الطبي في جالفيستون.

ولاحظ الأطباء "لمعانا" في قزحية عين الرجل بعد تسليط ضوء ساطع عليها أثناء الفحص، ما يشير إلى وجود عيوب في صبغة قزحية العين.

وشخص الأطباء في مؤسسة أبحاث الجلوكوما حالة الرجل بـ"متلازمة تشتت الصباغ" التي تحدث عندما تتساقط حبيبات الصبغة التي عادة ما تلتصق بالجزء الخلفي من القزحية في السائل الصافي المنتج في العين، ما يطلق عليه الرطوبة المائية.

وأوضحوا أن تدفق هذه الحبيبات في بعض الأحيان باتجاه قنوات تصريف العين، يسدها ببطء ويرفع من ضغط العين الذي يؤدي بدوره إلى الجلوكوما.

وبعد التشخيص، خضع الرجل إلى علاج بالليزر لتخفيف السوائل الموجودة في قنوات تصريف العين، وبالتالي تقليل ضغط العين، واستمر بعدها في تناول العلاج للحفاظ على مستويات ضغط عينه في نطاق صحي.