اليمنية إيمي هيتاري تتوج بجائزة أممية في قمة "نيروبي العالمية"

فازت الشابة اليمنية إيمي هيتاري ،مغنية الـ"إنمي" ، بجائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان، للقيادة والالتزام بتحقيق الحقوق والخيارات للجميع في قمة نيروبي العالمية. ممثلة عن المنطقة العربية ، نتيجة مساهماتها الفاعلة في المجتمع، ودورها في الحد من ظاهرة زواج القاصرات.



وقالت إيمي (28 عامًا)، عقب تسلمها الجائزة، أنّ هذا التكريم ليس لها فقط بل لكل فتاة يائسة في اليمن وتتوق للوصول إلى أحلامها، وقالت إنها من أجل السلام أيضًا.

واوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان إنه اختار إيمي ممثلة عن المنطقة العربية وكرمها بالجائزة مقابل مساهماتها ومشاركاتها الفاعلة في مجتمعها، ودورها في البحث عن حلول لظاهرة زواج القاصرات.

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واستطاعت الفننة الشابة أيمي من مدينة عدن اليمنية أن تفرض حضورها وتصل إلى ملايين الناس من خلال أغنياتها بالعربية الفصحى، والتي تحاكي من خلالها شارات الإنمي اليابانية الشهيرة.

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وبدأت إيمي مسيرتها هاوية، قبل أن تصبح لها أعمال اشتهرت على مستوى العالم ولاقت رواجًا كبيرًا، سيما بعد أن أطلقت عدد من الألبومات التي تجاوزت حضيت بمشاهدة الملايين.

وقالت أأيمي- التي أنهت دراستها الجامعية بتخصص اللغة العربية في جامعة عدن - أن اختيارها لهذا المجال مكنها من صقل قدراتها في كتابة وأداء نصوص فصيحة مقيدة بأفكار معينة، إضافة إلى توجهها لدراسة الموسيقى في معهد "جميل غانم" .

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