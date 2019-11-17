شكرا لقرائتكم خبر عن علماء بريطانيون يربطون "الضباب العقلى" بالتهابات الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر باحثون في مركز صحة الدماغ التابع لجامعة (برمنجهام) في بريطانيا، بالتعاون مع جامعة أمستردام في هولندا، ارتباط "الضباب العقلي" أو التعب العقلي بالالتهاب في الجسم، حيث إن الالتهابات لها تأثيرات سلبية معينة على استعداد الدماغ للوصول إلى حالة التأهب والحفاظ عليها.





ولطالما اشتبه العلماء في وجود صلة بين الالتهاب والإدراك، لكن من الصعب للغاية توضيح السبب والنتيجة، فعلى سبيل المثال، قد يعاني الأشخاص الذين لديهم زيادة الوزن للغاية من ضعف إدراكي، لكن من الصعب معرفة ما إذا كان هذا بسبب الالتهاب المرتبط بهذه الحالات أو ما إذا كانت هناك أسباب أخرى"

هذا ،وقد ركزت الدراسة بشكل خاص على منطقة من الدماغ مسؤولة عن الاهتمام البصري.

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ويرى العلماء أن النتائج البحثية المتوصل إليها تعد خطوة كبيرة إلى الأمام لفهم الروابط بين الصحة البدنية والمعرفية والعقلية، كما تُخبرنا أنه حتى أكثر الأمراض الخفيفة قد تقلل اليقظة.

وأضافوا:"ستكون الخطوة التالية للفريق هي اختبار آثار الالتهاب على مناطق أخرى من وظائف المخ مثل الذاكرة".