شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أبرز أسباب هشاشة العظام.. ولماذا تعد النساء أكثر عرضة للإصابة بالمرض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتج عن مرض هشاشة العظام كثرة الإصابة بالكسور، ومع ذلك فهي حالة لا يتم تشخيصها غالبًا إلا عند كسر العظام، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب الإصابة بهشاشة العظام، وفقا لموقع doctor

ما هو مرض هشاشة العظام؟

ترقق العظام هو حالة تتميز بانخفاض في الكثافة الكلية للعظام، بمعنى آخر ، هناك كمية أقل من المادة التي يصنع منها العظم.

ونظرًا لوجود عدد أقل من الأنسجة العظمية ، تصبح العظام أضعف وبالتالي تتعرض للكسر بسهولة.

أسباب هشاشة العظام

ترقق العظام متعدد العوامل ويمكن أن يكون ناجماً عن مجموعة متنوعة من الحالات أو الأمراض أو أنماط الحياة غير الصحية، يمكن تقسيم هذه الأسباب إلى ثلاث فئات:

1. أسباب غير قابلة للتغييروتشمل هذه العوامل مثل:

-انخفاض مستويات هرمون الاستروجين بعد انقطاع الطمث.

-تقدم السن.

-الوراثة وتاريخ عائلي من مرض هشاشة العظام.

-انخفاض مؤشر كتلة الجسم.

-النساء أكثر عرضة لهذا المرض.

٢- أسباب نمط الحياة

وتشمل هذه العوامل مثل:

-التدخين.

Advertisements

-الكسل.

-سوء التغذية، انخفاض في الكالسيوم وفيتامين د.

3. الأسباب الطبية

وتشمل هذه العوامل مثل:

-تشوهات الهرمون ، مثل النشاط الزائد للغدة الدرقية.

-مرض مزمن في الكبد أو الكلى.

-مرض كرون أو الاضطرابات الهضمية.

-علاجات الستيرويد (خاصة إذا استمرت لأكثر من عدة أسابيع).

-انقطاع الطمث المبكر (أو إزالة المبيض قبل سن 45).

عوامل تزيد خطر الإصابة بهشاشة العظام

هشاشة العظام أكثر شيوعًا بين النساء أكثر من الرجال (الرجال لديهم أعلى كثافة عظمية من النساء، وبالتالى مع تقدم العمر أو اى من العوامل الأخرى يفقد كمية صغيرة من الكثافة العظمية.)

-التقدم في السن.

- انقطاع الطمث المبكر لدى النساء أو الحالات التي تقلل من هرمون التستوستيرون عند الرجال يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بهشاشة العظام.