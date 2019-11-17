تحليل الحمل بالملح

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2019 01:42 مساءً - تعتبر طريقة الملح من الطرق المستخدمة لكشف الحمل، وربما يكون الملح من الوسائل التي لا تندرج تحت مسمى الخرافات أو التجارب النسائية بسبب ما توصل له العلم بخصوصه، حيث يشير الدكتور إسماعيل جاد الله، ماجستير تحاليل طبية، إلى فعالية الملح في الكشف عن الحمل حيث يحتوي الملح واسمه العلمي كلوريد الصوديوم على مادة فعالة جداً في الكشف عن هرمون الحمل وخصوصاً في بداية تكونه ، حققت فحوصات الملح نتائج ايجابية بالنسبة للفحوصات المنزلية التي تستخدمها النساء لكشف الحمل. شروط استخدام الملح للكشف عن الحمل: تستخدم في الصباح الباكر.

تأخر الدورة الشهرية عن موعدها.

عدم تناول السيدة لأي علاج هرموني أو عقاقير طبية. الملح لكشف وتحليل الحمل: Advertisements يتم جمع كمية من البول في الصباح الباكر بمجرد الاستيقاظ من النوم، وعدم تناول أي طعام أو شراب.

يفضل أن يكون البول في منتصف التبول وليس في بداية التبول أو نهايته.

توضع كمية البول في كوب شفاف.

يضاف لها كمية من الملح.

يترك البول بعد خلطه بالملح لعدة دقائق.

في حال لم يتغير شكل البول في الكوب فلم يتعكر أو يتكتل فلا يوجد حمل أي أن النتيجة سلبية.

في حال تغير البول بحيث يصبح مثل الحليب وظهور تكتلات في السائل يعني حدوث الحمل.

لا تحكمي على وجود الحمل من عدمه قبل مرور عشرة دقائق من إضافة الملح إلى البول.

يجب أن تتأكد السيدة من وجود الحمل باستخدام فحوصات الدم وتصوير السونار بعد مرور عدة أيام على تأخر الدورة الشهرية المنتظمة عن موعدها. أعراض الحمل الأولية التي تؤكد طريقة الملح: احتقان الثديين.

كثرة مرات التبول.

تأخر الدورة الشهرية وغيابها.

الضيق والأرق والتوتر. ألم في أسفل الظهر.

امتلاء البطن بالغازات والشعور بالانتفاخ.

الإمساك في بعض الحالات بسبب بطء حركة الأمعاء.

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