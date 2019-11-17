كثرة النوم والخمول عند الرضع... الأسباب والعلاج

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2019 01:42 مساءً - يصل معدل نمو الأطفال في الأسابيع الأولى من حياتهم غلى حوالي 20 ساعة يومياَ، ولذلك فلا داعي لأن تقلق الأم وتعتقد أن مولودها يعاني من الخمول وكثرة النوم المرضي، فمتى يجب على الأمهات القلق بخصوص كثرة النوم عند الرضع؟

الدكتور سعد الله عطية، اختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة يشير إلى المعلومات الآتية بخصوص الرضع.. نوم الرضع يصل نوم الرضيع إلى ثماني ساعات من اليوم ليله ونهاره حين يتم الشهر الثالث من عمره.

يكون أكثر من ذلك في الأسابيع الإثني عشر الأولى من عمره.

يمكن أن تشير زيادة عدد ساعات النوم عند الرضيع لمشكلة صحية مثلها تماماًَ مثل قلة عدد ساعات النوم. أسباب زيادة معدل ساعات النوم عند الأطفال: هناك عدة أمراض قد تؤدي لحدوث النوم بساعات طويلة لدى الرضع ومنها: قصور الغدة الدرقية تؤدي للنوم والخمول.

نقص الأكسجين عند الولادة وهو الخطر الذي يهدد نسبة عالية من المواليد حول العالم.

وجود ميكروبات مرضية في الدم.

ارتفاع نسبة الصفراء الغير طبيعي. كيف تكتشف الأم أن الرضيع ينام بصورة غير طبيعية؟ Advertisements تظهر على الرضيع أعراض مختلفة مثل: قلة الرضاعة.

نقص الوزن.

قلة الحركة والهمود والخمول. أسباب قلة ساعات نوم الرضيع الشعور بالبرد.

الشعور بالجوع لعدك كفايته من الرضاعة.

الشعور بالمغص والغازات والانتفاخ. عسر الهضم.

وجود حشرات تلدغه في فراشه أو تحوم حوله.

وجود مؤثرات تمنع نومه مثل الضوضاء أو شعوره بالانزعاج من وجوه الغرباء. كيف يحصل الرضيع على نوم هادئ وصحي؟ أن تبتعد الأم عن الأطعمة التي تسبب له الانتفاخ والمغص.

أن يرضع ويتجشأ بصورة سليمة.

أن يكون بعيداً عن البرد والحشرات. حصوله على حمام دافئ قبل النوم ليلاً.

تهوية الغرفة وتجديد الهواء بها فالهواء الملوث لا يساعد على النوم بل على الخمول.

عدم تعويده على الحمل وتركه ينام بمفرده دون مساعدة.

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