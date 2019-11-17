كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2019 01:42 مساءً - أعلى قليلا من درجة حرارة جسم الإنسان العادي، هذه هي درجة حرارة جسم الحامل في حالته الطبيعية وهي 37.5 درجة مئوية، ولكن متى تكون درجة حرارة الحامل مرتفعة، وأين تكمن الخطورة في ارتفاعها؟

الدكتورة وفاء عبد الكريم أخصائية النساء والولادة تشير إلى ما يلي بخصوص درجة حرارة الحامل وخطورة ارتفاعها: درجة حرارة الحامل يعتبر ارتفاع درجة حرارة الحامل عرضاً لمرض ما وليس مرضاَ بحد ذاته.

ولذلك فيجب البحث عن السبب المرضي الذي من أعراضه ارتفاع درجة حرارة الحامل.

يجب أن تسرع الحامل في علاج ارتفاع درجة حرارتها عن الحد الطبيعي السابق لما يمثله ارتفاع درجة الحرارة من خطر على الجنين. يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة على تشوهات في الجنين.

من التشوهات الخطرة التي قد تصيب الجنين بسبب ارتفاع درجة حرارة الأم تشوهات الجهاز العصبي. أسباب ارتفاع درجة حرارة الحامل التهاب المسالك البولية وهو من أكثر الأمراض التي تصيب الحامل بسبب العدوى أو سوء النظام الغذائي.

التغيرات الهرمونية تؤدي لارتفاع درجة حرارة الحامل.

الإصابات الفيروسية المختلفة. التعرض لتسمم غذائي.

نقص مناعة الحامل.

زيادة معدل التمثيل الغذائي في فترة الحمل يتوجب ارتفاع درجة الحرارة. Advertisements كيف تعرف الحامل أن درجة حرارتها مرتفعة؟ تظهر عليها كل أو بعض الأعراض التالية: التعب والوهن.

الكسل والخمول.

التعرق الزائد.

الإصابة بالصداع لنقص وصول الدم إلى المخ.

حدوث الرعشة في بعض الأحيان.

آلام في المفاصل والعضلات تشبه أعراض الانفلونزا. علاج ارتفاع درجة حرارة الحامل يجب التوجه للطبيب في حال ارتفاع درجة الحرارة ومعرفة ذلك عن طريق الأعراض السابقة والقياس بالترمومتر الطبي الذي يجب أن يتوافر في كل بيت.

شرب كميات كبيرة من الماء والعصائر الطازجة.

الحصول على حمام دافئ. خطورة الحرارة العالية على الحمل قد تنزل ماء الرأس دون موعدها.

نزول إفرازات مهبلية.

حدوث تقلصات رحمية تشبه الطلق.

الشعور بالغثيان بسبب الحمى.

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