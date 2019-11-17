تعرف على أحد المسببات القوية للحساسية

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الأحد 17 نوفمبر 2019 حذرت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية من أن الحناء قد تُطلق استجابات تحسسية، حيث يتم في بعض الأحيان إضافة المادة التخليقية المعروفة باسم "بارا فينيلين داي أمين" (PPD) إلى الحناء لإكسابها اللون الأسود بدلاً من لونها الأحمر.

Advertisements وأضافت بوابة الجمال الألمانية أن مادة "بارا فينيلين داي أمين" تندرج ضمن المسببات القوية للحساسية التلامسية. لذا ينبغي على مَن تعاني من الحساسية تجاه هذه المادة الابتعاد عن الحناء المحتوية عليها عند رسم الوشم، وهو ما يسري أيضاً على مستحضرات صبغ الشعر.

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