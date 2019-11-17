حب الشباب.. 5 أجزاء في الوجة تنذرك بمشاكل صحية

تصيب الحبوب والبثور البشرة في مختلف مراحل العمر، خصوصا في مرحلة الشباب، ويرتبط بعضها بأعضاء محددة وقد تكون علامة على وجود مشاكل صحية أكثر خطورة.

ونقلت صحيفة "صن" عن خبراء الأمراض الجلدية وأخصائيي البشرة في بريطانيا ما أطلقت عليه الدليل الكامل لكشف صلة هذه الحبوب بصحتك وسبب وجودها على أجزاء معينة من الوجه، ونستعرضه فيما يلي..





١- الجبين

عندما تلمس بقعة على جبينك، فعادة ما تجد أن أصابعك تلتقط لمعانا من الشحوم، وسبب ذلك هو أن البقع التي تظهر في الأعلى تميل إلى أن تكون ناتجة عن خلل في إنتاج الزيوت.

ويمكن أن تشير الاختلالات الموجودة أعلى حاجبيك أيضا إلى مشاكل في المعدة والمثانة، ويساعد تناول الخمائر في هذا الشأن، كما يجب تقليل السكر والأطعمة المصنعة. وإذا استمرت المشكلة، فقد يعني ذلك الإصابة بالحساسية.

ويمكن تناول مزيد من الأطعمة الغنية بالزنك مثل بذور عباد الشمس والمحار واللحوم الحمراء التي تطعمها الأعشاب، وتجنب السكر والأطعمة المكررة، وتجربة مزيد من الأطعمة الغنية بالألياف أو المخمرة مثل مخلل الملفوف والزبادي.





٢- الأنف

تتركز بقع الأنف في جميع المسام المسدودة، وغالبا ما ترتبط بنظافة البشرة بشكل عام. لكن الاحمرار العام والنقاط حول مركز وجهك يمكن أن يكون متصلاً بالقيود المرتبطة بالسمع.

وإذا كانت لديك نسبة عالية من الكوليسترول في الدم، فقد يظهر في شكل بشرة دهنية، التي إذا لم تعالج بمنظف منتظم ومسحوق ومرطب، فستسد المسام.

ويجب التحقق من ضغط الدم، حيث إن الخلل في هذه المنطقة يمكن أن يشير إلى ارتفاع ضغط الدم. وفي الطب الصيني، كانت مشاكل الجلد في هذه المنطقة مرتبطة بنظام القلب والأوعية الدموية أيضا، لذلك يمكن أن تكون تذكيرا بتحسين صحة قلبك من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي صحي. ويجب تناول مزيد من الخضر الورقية وزيادة تناول الأحماض الدهنية "أوميجا ٣" من خلال الأسماك الزيتية والجوز والحفاظ على فرش الماكياج نظيفة.

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٣- الخدان

يمكن أن يكون سبب البثور الحمراء على خديك بسبب الإصابة بالوردية، التي بدورها يمكن أن تكون نتيجة لخلل بكتيري في أمعائك يكون مرتبطا بمشاكل في الجهاز التنفسي.

ويمكن أن يكون الخلل في هذه المنطقة علامة على نقص الأكسجين أو مشاكل في الرئتين، ويمكن أن يكون سببها الكثير من اللحوم والسكر أو منتجات الألبان، لذلك يجب أن تزيد من الألياف في النظام الغذائي الخاص بك والحبوب الكاملة والفواكه والخضار ويجب الإقلاع عن التدخين إذا كنت مدخنا.





٤- خط الفك

هذا هو المكان الذي تؤثر فيه الهرمونات، سواء كان ذلك نتيجة ضغوط أو الدورة الشهرية، فغالبا ما تكون البثور بها هي الأكثر إزعاجا لأنه لا يوجد الكثير الذي يمكنك القيام به في هذا الشأن.

وللتغلب على هذه المشكلة يمكنك تناول الأطعمة التي تساعد في تحقيق التوازن بين الهرمونات مثل البروكلي والملفوف، والكركم والثوم وأخذ قسط كافٍ من الراحة.

٥- الذقن

يلعب الإجهاد والهرمونات غير المتوازنة دورا كبيرا في سبب ظهور حب الشباب على الذقن، خصوصا عند النساء.

وتحفز الهرمونات التي يطلق عليها الأندروجينات إنتاج الزهم - وهو الزيت الذي يسد المسام. وحب الشباب شائع جدا عند المراهقين بسبب زيادة إنتاج الهرمونات في هذا الوقت. ويمكن المساعدة في الحفاظ على نظافة البشرة لموازنة الزيت، ووضع كريمات واقية من الشمس.

ويجب أن تغسل يديك قبل لمس وجهك وإذا كنت تتعامل مع حب الشباب الكيسي فيفضل الذهاب إلى طبيب أمراض جلدية.



