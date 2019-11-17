الألياف الغذائية.. مفتاح الصحة والرشاقة

قالت خبيرة تغذية ألمانية إن الألياف الغذائية بمثابة مفتاح الصحة والرشاقة؛ إذ إنها تقي من الأمراض من ناحية وتساعد في إنقاص الوزن من ناحية أخرى.

وأوضحت الخبيرة جابرييلا كاوفمان أن الألياف الغذائية تعمل على تنشيط عملية الهضم، لذا تعد سلاحا فعالا لمحاربة الإمساك.

وأضافت: "كما أنها تعمل على تطهير الأمعاء من السموم وحماية جدار المعدة، ما يسهم في الوقاية من سرطان الأمعاء".



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وتابعت: "تساعد الألياف الغذائية في الشعور بالشبع من دون إمداد الجسم بالسعرات الحرارية؛ إذ إنها تعمل على ملء المعدة، وبالتالي تناول الطعام بكميات أقل، ما يسهم في إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة".

وذكرت أن الألياف الغذائية تحول دون ارتفاع مستوى السكر بالدم بسرعة وبنسبة كبيرة، ما يحمي من نوبات الجوع الشديدة ويقي من الإصابة بداء السكري.

وأشارت كاوفمان إلى أن مصادر الألياف الغذائية تتمثل في منتجات الحبوب الكاملة والبقوليات (البازلاء والفاصولياء) والفواكه والخضراوات (الكيوي والأناناس والسبانخ والكرنب) ورقائق الشوفان وبذور الشيا وبذور الكتان.

ونصحت الخبيرة للاستفادة من المزايا الصحية للألياف الغذائية بضرورة تناولها بكمية تبلغ 30 جراما يوميا.