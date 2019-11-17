أخ وأخت غير شقيقين ينجبان 6 أبناء ويقتلان 2 منهم والآخرون ينجون بأعجوبة

هزت حادثةٌ بشعة الرأي العام في بريطانيا ، بعدما كشفت التحقيقات أن أخاٌ وأخته غير الشقيقة عاشا مع بعضهما سراٌ نحو 20 عاماٌ ، وانجبا 6 أطفال، وقررا قتلهم خشية افتضاح أمرهما، وبحسب نتائج التحقيقات القضائية فإن، سارة باراس،35 عاماٌ ، عاشت مع أخيها غير الشقيق، بريندون ماتشين، حوالي 20 سنة وأنجابا 6 أطفال، أكبرهم يبلغ من العمر 14 سنة.

كما توصلت التحقيقات إلى أن خشية الأخوين غير الشقيقين من أنهما قد يفقدا أبناءهما في حال افتضح أمرهما، دفع الأخت باراس إلى اتخاذ قرار يتمثل في قتل أبنائهما ثم الانتحار بعد ذلك، في حين وعدها أخوها غير الشقيق بالمساعدة في ذلك.

اقرا ايضاً:

مصادر تعلن سبب عدم ارتداء ملكة بريطانيا تاج الإمبراطورية في افتتاح البرلمان

وأقدم الوالدان في البداية على قتل ابنهما الاكبر البالغ من العمر 14 سنة خنقاً، على مرأى أحد أشقائه الذي قتلاه فيما بعد، وقررا قتل ابنهما الثالث بإغراقه في الحمام والتخلص من الآخرين من خلال إجبارهم على تناول كمية كبيرة من المخدرات، إلا أن مخططهما هذا باء بالفشل وافتضح أمرهما وفق الـ"ديلي ميل " التي لم ترد مزيداً من التفاصيل حول اكتشاف امرهما، وقد طالب أحد أبنائهما الذي نجا بأعجوبة من السلطات والمنظمات الاجتماعية بسجن والديه 300 سنة، في الوقت الذي قضت محكمة بريطانية بسجنهما مدى الحياة.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

دوق ودوقة ساسكس قد يُغادران بريطانيا إلى الأبد ويعيشان في جنوب أفريقيا

سجن رجل اغتصب اثنتين من بناته 40 عاماً في بريطانيا