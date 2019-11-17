شكرا لقرائتكم خبر عن ما يجب أن تفعله بعد سن الأربعين.. حافظ على وزنك والعب رياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بعد سن الأربعين يتعرض الجسم لمجموعة من التغيرات التى تؤثر على الصحة وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض لذلك يجب اتباع بعض التعليمات بعد سن الأربعين للحفاظ على صحة ورشاقة الجسم، وحسب ما ذكره موقع goodmenproject فيجب اتباع الآتي

نصائح بعد سن الأربعين

1:الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية التى تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية وخصوصا التى تحتوى على المواد المضادة للأكسدة، فهى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والحفاظ على صحة الجسم ووقايته من الأمراض.

2: الابتعاد عن الأطعمة والمشروبات التى تحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية حتى لا تسبب زيادة الوزن وتراكم الدهون فى الجسم وبالتالى قد تعرضك لمرض السكر، ومنها " المعجبنات، المشروبات الغازية، البيتزا،الكافيين، السكريات".

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3:إجراء الفحوصات الشاملة بعد سن الاربعين للأطمئنان على صحة القلب والضغط وعدم الاصابة بأى أمراض.

4: إذا كنت مريض ضغط وسكر يجب عليك تناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة لتجنب حدوث أى مضاعفات.

5:الحفاظ على وزن الجسم من خلال الابتعاد عن الوجبات الدسمة والسريعة مع الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا.

6:الاهتمام بتناول البروتين للحفاظ على قوة العضلات وصحة العظام والوقاية من هشاشة العظام.