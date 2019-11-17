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شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحصول على حاجبين عريضين والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
للحاجب دور أساسي في إبراز جمال العينين وإضفاء السحر والجاذبية على نظرتها، كما أن اختيار شكل الحاجب المناسب لشكل العين وملامح الوجه سيزيد من جمال الوجه.
إن الحواجب العريضة هي موضة هذا العام ويمكنها أن تجعل المرأة تبدو أصغر سناً كما أنها تضفي على وجهها جمالاً طبيعياً.
وهذه مجموعة من النصائح للحصول على حاجبين عريضين طبيعيين:
-من الأفضل استخدام البودرة الخاصة بالحواجب ورسمها بفرشاة خاصة بدلاً من استخدام القلم الذي يمكنه أن يعطي شكلاً مصطنعاً للحاجب، كما يمكنه أن يؤدي إلى تساقط الشعر من الحاجب، كما يجب استخدام بودرة بلون أفتح من لون الحاجبين حتى تبدو طبيعية.
-استخدام فرشاة خاصة لتمشيط الحواجب وتحديد شكل الحاجب المناسب لملامح الوجه، ثم ملء الفراغات بين الشعر بواسطة البودرة والفرشاة مع الحرص على عدم وضع كمية كبيرة من البودرة كي لاتفقدي المظهر الطبيعي لحاجبيك.
-من الأفضل إضافة طبقة أكثر سماكة من ظلال الجفون وطبقة من الظلال المشرقة باللون الأبيض أو البيج الفاتح على عظمة الحاجب أي تحت الحاجب مباشرة وتحديد معالم الحاجب، ذلك سيبرز لون الحاجب وشكله بشكل أكبر خاصة إذا كان الوقت مساءً.
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