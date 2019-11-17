نصائح للمرأة الحامل للحفاظ على صحة بشرتها!

الأحد 17 نوفمبر 2019

تعد فترة الحمل من أصعب الفترات التى تمر على السيدات، وذلك يرجع إلى حدوث العديد من التغيرات الفسيولوجية فى أجسام السيدات، فقد تظهر بشكل ممتلئ أو متورمة القدمين، وتكون حالتها النفسية غير مستقرة.



وتتأثر البشرة بشكل قوى أثناء فترة الحمل، وذلك بسبب فقدانها العديد من العناصر والفيتامينات التى تساعد على حيوتها. وفى هذا السياق، تشير الدكتور نهى رشوان استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، أن التغذية الغير صحية من أهم أسباب تدمير البشرة للسيدات أثناء فترة الحمل.

وتتابع استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، أنه على المرأة أثناء فترة الحمل الاهتمام بتناول الأغذية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة كالألياف والحديد والبروتين، والأفضل أن تتناولين الخضراوات والفواكه.

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وتقدم استشارى الأمراض والجلدية، بعض النصائح للمرأة الحامل للحفاظ على صحة بشرتها، ومنها:

1- استخدام مرطبات البشرة بديلا عن الصابون يحافظ على صحتها وحيوتها.

2- عند تعرضك لأشعة الشمس عليك وضع واقى الشمس، وذلك للحفاظ على بشرتك لأنها تصبح أكثر حساسية أثناء تلك الفترة.

3- تناول الماء بكثرة حيث إنها تحافظ على نضارة البشرة.

4- ممارسة الرياضة بشكل يومى يجدد خلايا البشرة.