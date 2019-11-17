تعرف على خطوات تنظيف الرئتين في 3 أيام

الأحد 17 نوفمبر 2019

لا شك أن مشاكل الرئتين تختلف من شخص إلى آخر، إلا أن اتباع بعض الخطوات السهلة لتنظيف هذا العضو الحيوي في الجسم خلال 3 أيام فقط من شأنه أن يفيد الجميع، مدخن وغير مدخن:



- قبل يومين من بدء عملية تنقية الرئتين، من المهم جدا الابتعاد عن منتجات الألبان لأن الجسم بحاجة إلى التخلص من سموم هذه المنتجات قبل تنقية الرئتين.

- قبل يوم من الحمية الغذائية عليك شرب كوب من شاي الأعشاب مباشرة قبل الخلود إلى النوم لأن ذلك من شأنه إخراج السموم من الأمعاء.

- انقعوا حبتين من الحامض في 300 ملم من الماء قبل تناول وجبة الفطور.

- اشربوا 300 ملم من عصير الغريب فروت أو الأناناس لأنها تحتوي على مضادات أكسدة طبيعية تحسن الجهاز التنفسي.

- اشربوا 300 ملم من عصير الجزر الطبيعي بين وجبتي الفطور والغداء. يساعد الجزر على إنتاج مادة القلوي في الدم خلال الأيام الثلاثة من تنقية الرئتين.

Advertisements

- اشربوا 400 ملم من عصير غني بالبوتاسيوم خلال وجبة الغداء لأنه يعمل كمنشط لتنظيف الجسم.

- اشربوا 400 ملم من عصير التوت البري قبل النوم لأنه يساعد على مكافحة البكتيريا في الرئتين والتي تسبب الالتهابات.

- مارسوا الرياضة بانتظام.

- قوموا بالاستحمام بماء ساخنة يوميا لمدة 20 دقيقة فهذا يساعد الجسم على خسارة المواد السامة من خلال التعرق.

- ضعوا 5 إلى 10 قطرات من خلاصة الأوكالبتوس في وعاء من الماء المغلية، ثم ضعوا رأسكم فوق بخار الخليط وغطوه بمنشفة وتنشقوا البخار حتى تنخفض حرارته.

من خلال إتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنكم تنظيف الرئتين خلال ثلاثة أيام فقط والحفاظ على صحة جيدة.