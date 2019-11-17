هكذا تتجنب الاثار الضارة للغبار!

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الأحد 17 نوفمبر 2019 الأجواء المغبرة تسبب الكثير من الاضرار لصحة الانسان وللوقاية من اثار الغبار ينصح خبراء الصحة باتباع الخطوات التالية:

- "يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل ربو وضع كمامات. - تجنب الخروج من المنزل إلا في الحالات القصوى والضرورية. Advertisements - إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ لمنع دخول الغبار إلى المنزل. - تجنب حرق النفايات لأنَّ المواد المنبعثة منها، خصوصاً المواد البلاستيكية مضرة للجهاز التنفسي. - على مريض الربو، تناول الأدوية الخاصة به ومن ثمَّ التوجه إلى أقرب مستشفى في حال عدم الاستجابة للأدوية أو الشعور بضيق شديد في التنفس".

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