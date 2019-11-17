شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفوائد الصحية للزعتر الأخضر والان مع التفاصيل

الأحد 17 نوفمبر 2019 يتمتع الزعتر الاخضر بأكثر من 20 فائدة صحية إضافة الى رائحته وطعمه المميزين، ويطلق عليه صفة "مفرح الجبال لانه يعطر الجبال برائحته ويوجد الزعتر الأخضر خصوصاً في دول حوض الأبيض المتوسط.

اليكم الـ20 فائدة صحية للزعتر الأخضر: 1- يساعد الزعتر على علاج السعال والألتهابات، والربو، والبلغم. 2- يعمل الزعتر على تقوية الجهاز المناعي وتقوية العضلات ومنع تصلب الشرايين وتقوية عضلات القلب. 3- يعتبر الزعتر مسكنا للألم ومطهرا ومنشطا للدورة الدموية. 4- يعالج الزعتر إلتهابات المسالك البولية والمثانة ويشفي من مرض المغص الكلوي ويخفض الكوليسترول. 5- يساعد الزعتر على طرد الغازات من المعدة ومنع التخمر كما يساعد على الهضم وامتصاص المواد الغذائية. 6- طارد للفطريات والطفيليات مثل الأمبيا المسببة للدوسنتاريا، وقاتل للميكروبات نظرا لإحتوائه على مادة الكارفكرول. 7- يعتبر الزعتر نباتا قابضا حيث يعالج حالات الإسهال. ويفضل أن يؤخذ الزعتر مع زيت الزيتون. 8- يحتوي الزعتر على مواد مضادة للأكسدة. 9- تناول الزعتر مع زيت الزيتون مفيد جدا لتقوية الذاكرة وسرعة إستخراج المعلومات المخزنة وسهولة الأستيعاب. Advertisements 10- يساعد الزعتر على تنشيط جلد الرـس ومنع التساقط وتكثيفه. 11- يفيد الزعتر أيضا في وجع الأسنان وإلتهاب اللثة وخصوصا إذا طبخ مع القرنفل. 12- يعالج الزعتر إلتهابات الحلق والحنجرة والقصبة الهوائية. 13- يساعد الجسم على التعرق في حالات الحرارة والأمراض. 14- يمزج الزعتر مع المرهم ليستعمل في معالجة الثآليل. 15- يستعمل في صناعة العطور ومركبات التجميل والصابون ومزيلات العرق. 16- يستخدم في حفظ اللحوم. 17- يستعمل في حالات الصدفية، الأكزيما، معالجة الحروق الجلدية، ويعتبر طاردا للبعوض عن الجلد. 18- يستعمل في علاج مرضى السكري. 19- ينشط النظر ويمنع جفاف العين وإصابتها بالمياه الزرقاء. 20- يعمل على تنقية الدم عند شرب مغلي الزعتر مع العسل على الريق يوميا. 21- مفيد في تفتيت حصى الكلى.

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