المضادات الحيوية لا تعالج الإنفلونزا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت جمعية طبية ألمانية إن المضادات الحيوية لا تؤتي مفعولها المرجو إلا إذا تم استعمالها بشكل سليم. وأوضحت الجمعية الألمانية لطب الأمراض المعدية أن المضادات الحيوية تُستخدم لعلاج العدوى البكتيرية كالالتهاب الرئوي، وليس لعلاج العدوى الفيروسية كالإنفلونزا. وأضافت: "لا يجوز تعاطي المضادات الحيوية دون وصف الطبيب، مع مراعاة الالتزام بمدة تناولها المقررة في النشرة الدوائية". وتابعت: "لذا لا يجوز إيقافها دون الرجوع إلى الطبيب حتى في حال تحسن الحالة الصحية".

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