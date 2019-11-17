شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان تحظر بيع هواتف هواوي الذكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت تايوان منع بيع ثلاثة أنواع من الهاتف الذكى التي تنتجها شركة هواوي الصينية بعد أن وصفت الشركة تايوان بأنها مقاطعة صينية فيما يتعلق بمناطق التوقيت والاتصالات.

وأعلن نيو هسين رين نائب مدير إدارة الترددات والموارد في مفوضية الاتصالات الوطنية التايوانية في تصريحات صحفية أن المفوضية أبلغت الأطراف المعنية منع بيع ثلاثة أنواع من الهواتف الذكية من انتاج هواوى حتى تستعيد الشركة الصينية العملاقة انظمة التعريف الاصلية والتطبيقات الاصلية التي كانت تحتوى عليها هذه الأنواع قبل الاجراء الاخير من جانب هواوي.

وذكرت المفوضية التايوانية في بيان أن هذا الاجراء يتعارض مع الحقيقة الواقعة ويقوض كرامة تايوان.

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