شكرا لقرائتكم خبر عن علماء بريطانيون يربطون «ضباب الدماغ» بالتهابات في الجسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهر باحثون في مركز صحة الدماغ التابع لجامعة (برمنجهام) في بريطانيا، بالتعاون مع جامعة أمستردام في هولندا، ارتباط «الضباب العقلي» أو التعب العقلي بالاتهاب في الجسم، حيث إن الالتهاب له تأثيرا سلبيا معينا على استعداد الدماغ للوصول إلى حالة التأهب والحفاظ عليها.

ولطالما اشتبه العلماء في وجود صلة بين الالتهاب والإدراك، لكن من الصعب للغاية توضيح السبب والنتيجة، فعلى سبيل المثال، قد يعاني الأشخاص الذين لديهم زيادة الوزن للغاية من ضعف إدراكي، لكن من الصعب معرفة ما إذا كان هذا بسبب الالتهاب المرتبط بهذه الحالات أو ما إذا كانت هناك أسباب أخرى«.. هذا، وقد ركزت الدراسة بشكل خاص على منطقة من الدماغ مسؤولة عن الاهتمام البصري.

ويرى العلماء أن النتائج البحثية المتوصل إليها تعد خطوة كبيرة إلى الأمام لفهم الروابط بين الصحة البدنية والمعرفية والعقلية، كما تُخبرنا أنه حتى أكثر الأمراض الخفيفة قد تقلل اليقظة. وأضافوا «ستكون الخطوة التالية للفريق هي اختبار آثار الالتهاب على مناطق أخرى من وظائف المخ مثل الذاكرة».