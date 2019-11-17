استشاري النساء والتوليد يؤكد أن "تاب بلوك" أفضل طريقة لمواجهة آلام ما بعد الولادة

مع اقتراب موعد الولادة يبدأ التوتر والقلق لدى أي امرأة حامل، خصوصا مع الخوف من آلام الولادة وآلام ما بعد الولادة، وهو ما يشكل عبئا نفسيا كبيرا، إلا أن طرقا جديدة باتت تحمي المرأة من آلام الولادة، وتضمن لها ولادة بدون ألم، ويعرف أحدثها باسم "حقن تاب بلوك". يقول الدكتور، استشاري النساء والتوليد، إن "تاب بلوك" عبارة عن حقن تركيبة مخدرة في الأعصاب المغذية لمنطقة أسفل البطن (مكان جرح الولادة القيصرية) بطبقات معينة بين العضلات.

ويوضح أن مدة تخدير حقن التاب بلوك تتراوح بين 18 إلى 24 ساعة، وهي أكثر الفترات صعوبة على الحامل بعد الولادة، فتقلل حقن التاب بلوك الألم بشكل ملحوظ، ويمكن أن تعطى للحالة بواسطة طبيب التخدير بعد العملية.

وتعتمد فكرة التاب بلوك ببساطة على عمل بلوك، اي وقف عمل الأعصاب المسؤولة عن الإحساس في منطقة القيصرية (الجلد، العضلات) باستخدام مخدر موضعي.

وقال الدكتور، استشاري النساء والتوليد، إن فاعلية هذه الحقنة تعتمد على استخدام جهاز السونار، الذي يساعد على الحقن في المكان الصحيح.

وأشار إلى عدد من مميزات حقنة التاب بلوك، من بينها أن هذه الطريقة أثبتت فاعليتها في التغلب على الألم مع جميع السيدات.كما أنها تعتمد على طبيب التخدير الكفئ الذي يقوم بالحقن في المكان الصحيح، فضلا عن أن تكلف الحقنة 31 دولار أمريكي .

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