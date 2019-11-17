ملك يمنح زوجاته الـ 14 أسطولًا من سيارات "رولز رويس" ويُثير غضب الشارع

أهدى ملك إسواتيني "سوازيلاند سابقا"،مسواتي الثالث، أسطولاً من سيارات الـ "رولز رويس" لزوجاته الـ14. وأثار هذا الإنفاق الضخم غضبا كبيرا في البلاد ، حيث وجهت المعارضة الاسواتينية للملك تهمة استفزاز شعبه الفقير الذي يفتقر للقوت الضروري. وتضمن أسطول السيارات 19 عربة "رولز رويس" لزوجات الملك، وأكثر من 120 سيارة "بي.أم.دبليو" لكبار الشخصيات بحكوماته، بتكلفة قدرها 30 ألف جنيه إسترليني للسيارة الواحدة .

ويقدر متوسط دخل الفرد في إسواتيني بـ 10 آلاف جنيه إسترليني فقط (12 ألف دولار أمريكي) في العام، مما يعني أن على العامل العادي أن يكدح لمدة 70 عاما ليحصل على سيارة "رولز رويس". و كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن 63 بالمئة من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر.

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ومملكة إسواتيني التي كانت تعرف سابقً باسم مملكة سوازيلاند ، هي مملكة إفريقية داخلية تحيط بها جنوب أفريقيا من الشمال والجنوب والغرب، وموزمبيق من الشرق، وتبلغ مساحتها 17363 كيلومتراً، ويقُدر عدد سكانها وفق احصائية 1988م بحوالي 737,000 نسمة،واللغة الرسمية الإنجليزية، ولغة (سي سواتي) المحلية وعاصمتها مبابان .يشار الى ان الملك مسواتي الثالث لديه 14 زوجة، وأكثر من 25 طفلا، ويجلس على عرش المملكة منذ عام 1986..

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