شكرا لقرائتكم خبر عن نشط مخك وحافظ على صحته بـ 5 أطعمه..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأطعمة التي نتناولها يمكن أن يكون لها تأثير كبيرعلى بنية وصحة أدمغتنا، تناول غذاء يعزز المخ يمكن أن يدعم وظيفة الدماغ على المدى القصيروالطويل.

المخ من الأعضاء كثيفة الاستهلاك للطاقة، ويستخدم حوالي 20 في المائة من السعرات الحرارية في الجسم، لذلك يحتاج إلى الكثير من الوقود الجيد للحفاظ على التركيز طوال اليوم، وفقا لما ذكره موقع" medicalnewstoday".

Advertisements

الدماغ يتطلب أيضا بعض العناصر الغذائية للحفاظ على صحة جيدة، الأحماض الدهنية أوميجا 3، على سبيل المثال، تساعد في بناء وإصلاح خلايا المخ، ومضادات الأكسدة تقلل من الإجهاد الخلوي والالتهابات، والتي ترتبط بشيخوخة الدماغ واضطرابات التنكس العصبي، مثل مرض الزهايمر.

أفضل الأطعمة لصحة الدماغ :

1. الأسماك الزيتيةتعتبرالأسماك الزيتية مصدرا جيدا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، تساعد أوميجا 3 في بناء أغشية حول كل خلية في الجسم، بما في ذلك خلايا الدماغ. وبالتالي يمكنهم تحسين بنية خلايا المخ التي تسمى الخلايا العصبية. 2. الشوكولاته الداكنةتحتوي الشوكولاته الداكنة على الكاكاو، المعروف أيضًا باسم الكاكاو، يحتوي الكاكاو على مركبات الفلافونويد، وهو نوع من مضادات الأكسدة.

تعتبر مضادات الأكسدة مهمة بشكل خاص لصحة الدماغ، حيث أن المخ عرضة بدرجة كبيرة للإجهاد التأكسدي، مما يساهم في التدهور المعرفي المرتبط بالعمر وأمراض الدماغ.

3. التوتمثل الشوكولاته الداكنة، التوت يحتوي على مضادات الأكسدة الفلافونويد، تشير الأبحاث إلى أن هذه المضادات قد تجعل التوت الغذاء الجيد للدماغ. 4. المكسرات المكسرات والبذور هي مصدر نباتي للدهون والبروتينات الصحية، قد يكون تناول المزيد من المكسرات والبذور مفيدًا للدماغ ، حيث تحتوي هذه الأطعمة على أحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة. 5. الحبوب الكاملةإن تناول الحبوب الكاملة طريقة أخرى للاستفادة من آثار فيتامين (هـ) ، حيث تعد هذه الحبوب مصدرا جيدا للفيتامين، تشمل أطعمة الحبوب الكاملة أرز بني، شعير، برغل القمح، دقيق الشوفان، الخبز والحبوب الكاملة