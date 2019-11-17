تعرف على استخدامات زيت البندق!

الأحد 17 نوفمبر 2019

يعالج زيت البندق الكثير من مشاكل البشرة والشعر، حيث يتميز برائحته الجميلة ولونه المصفر، فهو يستخرج من البندق أكثر أنواع المكسرات المفضلة لدى كثير من الناس.



ويحتوي زيت البندق على العديد من الفيتامينات مثل "ك ،ج، هـ، ب" وغيرها من الفيتامينات، إضافة إلى الكثير من مضادات الأكسدة والمعادن الأساسية مثل الزنك والبوتاسيوم والماغنسيوم وغيرها.

هذه مجموعة من استخدامات زيت البندق للشعر والبشرة:

1- يعمل على نضارة وترطيب البشرة لاحتوائه على فيتامين "هـ" وحمض اللينوكن وبالتالي فهو مفيد للبشرة الحساسة.

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2- يستخدم كعلاج لحب الشباب، لقدرته على تنظيم إفراز الخلايا الدهنية للوجه، ويمكن استخدامه فى الخليط الآتي ( ملعقة كبيرة من اللبن+ ملعقة سكر+ ملعقة صغيرة من زيت البندق + ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ) وتخلط المكونات معاً ثم توضع على الوجه لدقائق ثم يشطف الوجه.

3- يقي من ظهور علامات التجاعيد المبكرة والخطوط الدقيقة التي تظهر حول الفم والعينين لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

4- يحمي البشرة من مخاطر الشمس حيث يدخل في تركيب وصناعة واقي الشمس، ويمكن استخدامه في وصفات طبيعية حيث تضاف قطرات منه مع زيت الأفوكادو وزيت السمسم وزيت الجوز بكميات متساوية قبل التعرّض للشمس.

5- يساعد على تغذية الشعر وحمايته من الشيب والتساقط وتقويته حيث يمكن استخدامه على فروة الرأس كحمام زيت قبل غسله بساعة، حيث تدلك به فروة الرأس ثم توضع فوطة دافئة علي الرأس، وللوقاية من الشيب تضاف ملعقة من زيت البندق إلى ملعقة من زيت السمسم ثم تدلك بها فروة الرأس جيداً.