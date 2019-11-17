لماذا تكرمش اصابعكم في الماء؟

الأحد 17 نوفمبر 2019

عندما نخرج من الماء، نكتشف أن أصابعنا قد تجعدت ! من المؤكد أنكم تساءلتم في كل مرة عن السبب...



العلماء في مجلة Biology Letters درسوا هذا الموضوع. قام هؤلاء بتجربة طلبوا خلالها من عدة أشخاص أن يقوموا بنقل أغراض من وعاء مبلل ومليء بالماء إلى وعاء آخر فارغ، وذلك بأسرع ما يمكنهم. بعض هؤلاء الأشخاص كانت أصابعهم مجعدة في الماء والبعض الآخر كانت أصابعهم جافة وملساء. والنتيجة كانت مباشرة : المشاركون ذوو الأصابع "المكرمشة" كانوا هم الأسرع.

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الأمر إذن ليس عملية بدون معنى أو نتيجة. في الواقع، إذا كانت هذه العملية، بحسب ما يقول الباحثون، تزيد قابلية انتقال السوائل وتشجع أيضاً قابلية الالتصاق. التجاويف التي تتشكل على الأصابع تسمح للماء بالانزلاق بشكل أفضل وبالجريان على الجلد، وهذا يجعل التقاط الأشياء أسهل !

وأصبح هذا ممكنا كما يقول الباحثون بفضل تطور الإنسان. حيث تطورت هذه القدرة عند الإنسان خلال عصور ما قبل التاريخ، عندما وجد أجدادنا أنفسهم مجبرين على التقاط غذائهم من الماء.