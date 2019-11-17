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شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: سكري الحمل قد يؤدي إلى الولادة المبتسرة والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
حذرت الجمعية الألمانية للسكري من أن الإصابة بسكري الحمل قد تؤدي إلى مشاكل تتعلق بالولادة، مثل الولادة المبتسرة، إذا لم يتم علاجه.
كما أن سكري الحمل يرفع خطر الإصابة بالسكري لدى الأم والطفل بعد الولادة على حد سواء. وأوضحت الجمعية أن عوامل الخطورة المؤدية للإصابة بسكري الحمل تتمثل في تقدم العمر والتاريخ الأسري والتغذية غير الصحية وزيادة الوزن، مشيرة إلى أن سكري الحمل لا يتسبب في أية متاعب، ومن ثم يمكن إغفاله.
لذا ينبغي إجراء فحص لنسبة السكر بالدم أثناء الحمل للتحقق من الإصابة به من عدمها. وفي حال الإصابة بسكري الحمل، فيمكن للمرأة محاربته من خلال إتباع نظام غذائي صحي وممارسة الأنشطة الحركية.
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