دراسة بريطانية : البخور أكثر ضرراً من التدخين

الأحد 17 نوفمبر 2019

يبعث البخور رائحة عطرة غير أنه لا ينصح باستخدامها بصورة متكرر بحسب دراسة بريطانية جديدة اعتبرتها أنها أكثر ضرراً على الصحة من التدخين.



وأظهر الباحثون من مركز الصحة العامة للإشعاع والمواد الكيميائية والمخاطر البيئية في بريطانيا ، مخاطر الإكثار من استخدام معطرات الجو والبخور والشموع المعطرة للحصول على رائحة منعشة وذلك بعد تحليل تركيبة أكثر من 14 ألف نوع من هذه المعطرات للجو.

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وأفاد الباحثون أن المواد الكيماوية في المعطرات تسمّم الحمض النووي الذي بدوره يعرّض لمخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض في الجهاز التنفسي مثل الربو والحساسية في حال الاستخدام المتكرر لهذه المعطرات.

وتكمن أهمية هذه الدراسة لتحذير البريطانيين من مخاطر جميع أنواع المعطرات المذكورة، سيما بعدما أفادت دراسات سابقة عن إنفاق البريطانيين أكثر من 400 مليون دولار سنوياً على معطرات الجو والشموع والبخور لتغيير رائحة المنزل من روائح الأكل وغيرها.