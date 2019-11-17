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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأسبرين يدعم عقاقير السرطان والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
أظهرت نتائج دراسات مخبرية على حيوانات تجارب أن تناول الأسبرين بجانب عقاقير السرطان يسهم في تقوية فعاليتها ويساعد جهاز المناعة في الاستجابة للعلاج، حسبما أفادت فرانس برس.
وقال الباحثون في معهد فرانسيس كريك في لندن إن أحد أسباب ذلك هو أن الخلايا السرطانية غالبا ما تفرز جزيئا يعكس رد الفعل الطبيعي لجهاز المناعة الخاص بمهاجمة الخلايا الخبيثة.
ويعمل الأسبرين العادي على وقف إنتاج ونشاط هذا الجزيء.
ووجد الباحثون أن إضافة الأسبرين للعلاج المناعي أبطأ من نمو أورام الأمعاء والجلد لدى حيوانات التجارب، وذلك بالمقارنة بالعلاج المناعي وحده.
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