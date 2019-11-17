طرق لعلاج تغير لون الشفتين بسبب التدخين

الأحد 17 نوفمبر 2019

إذا كنت قد دخنت لبعض الوقت لاشك أنك لاحظت بعض التغييرات في وجهك، منها اسمرار الشفاه، وظهور التجاعيد، واصفرار الأسنان، وعبوس أو تقطيب ملاحمح الوجه، من أكثر التغيرات وضوحاً بسبب شفط ونفح الدخان تغيّر لون الشفاه، وظهور التجاعيد حول الفم. يمكنك تخفيف أثر التدخين على الشفتين من خلال الإجراءات التالية:



التقشير: للتخلص من لون الشفاه يمكنك فرك الشفتين بانتظام بواسطة الفازلين وفرشاة أسنان ناعمة. في البداية استخدم الفرشاة لفرك الشفتين، ثم اغسلهما بالماء وجففهما، ثم ضع الفازلين أو مرهم مناسب لحمايتهما من الجفاف.

الترطيب: يؤدي التدخين إلى جفاف الشفتين، وتظهر آثار ذلك على الشفتين. احرص على شرب 8 أكواب من الماء يومياً على الأقل لتجنب جفاف الجلد.

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خلطة الليمون: اخلط عصير الليمون (الحامض) والعسل وضع الخليط على الشفتين لتبيضهما، وتجديد نضارتهما. يمكنك أيضاً استخدام الجلسرين، أو الكركم لنفس الغرض.

تقليل أحمر الشفاه: الاستخدام المنتظم لأحمر الشفاه يسبب أضراراً للشفتين. يفضل استخدام نوعيات جيدة تحتوي على فيتامين إي E، وزبدة الشيا، أو زيت الجوجويا لمنع سواد الشفتين.

الشاي والقهوة: تتسبب مشروبات الكافيين مثل الشاي والقهوة في تلطيخ الشفتين والأسنان ببقع. قلل استهلاك الشاي والقهوة لتحفيف تأثر الشفتين.