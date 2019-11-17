باحثون: العمل مع الكثير من الرجال يزعج النساء

الأحد 17 نوفمبر 2019

بحسب باحثين من جامعة Indiana الأميركية في دراسة نشرت نتائجها في المؤتمر السنوي للـ Société américaine de sociologie، ترتفع نسبة الإجهاد لدى النساء اللواتي يعملن في أماكن عمل يغلب عليها الطابع الذكوري بعدما تمّ قياس نسبة هورمون الكورتيزول لديهنّ.



Advertisements

وقد تبيّن بالتالي أنّ النساء اللواتي يعملن مع الكثير من الرجال كان مستوى الكورتيزول يتقلّب لديهن بشكل غير منتظم عن المعتاد. فكانت تظهر نسبة أكبر من الإجهاد بالمقارنة مع النساء اللواتي يعملن في مكان متوازن بين الجنسين.

وهذا الاضطراب يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة. مع العلم أنّ الإجهاد يتسبب بالأرق، والتهيج، والتعب، وانخفاض الرغبة الجنسية، وأمراض الجلد، ومرض السكري، واضطرابات القلب والأوعية الدموية.