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شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون: العمل مع الكثير من الرجال يزعج النساء والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
بحسب باحثين من جامعة Indiana الأميركية في دراسة نشرت نتائجها في المؤتمر السنوي للـ Société américaine de sociologie، ترتفع نسبة الإجهاد لدى النساء اللواتي يعملن في أماكن عمل يغلب عليها الطابع الذكوري بعدما تمّ قياس نسبة هورمون الكورتيزول لديهنّ.
وقد تبيّن بالتالي أنّ النساء اللواتي يعملن مع الكثير من الرجال كان مستوى الكورتيزول يتقلّب لديهن بشكل غير منتظم عن المعتاد. فكانت تظهر نسبة أكبر من الإجهاد بالمقارنة مع النساء اللواتي يعملن في مكان متوازن بين الجنسين.
وهذا الاضطراب يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة. مع العلم أنّ الإجهاد يتسبب بالأرق، والتهيج، والتعب، وانخفاض الرغبة الجنسية، وأمراض الجلد، ومرض السكري، واضطرابات القلب والأوعية الدموية.
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