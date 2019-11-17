صحة ورشاقة

باحثون: العمل مع الكثير من الرجال يزعج النساء

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون: العمل مع الكثير من الرجال يزعج النساء والان مع التفاصيل

الأحد 17 نوفمبر 2019

بحسب باحثين من جامعة Indiana الأميركية في دراسة نشرت نتائجها في المؤتمر السنوي للـ Société américaine de sociologie، ترتفع نسبة الإجهاد لدى النساء اللواتي يعملن في أماكن عمل يغلب عليها الطابع الذكوري بعدما تمّ قياس نسبة هورمون الكورتيزول لديهنّ.

 

Advertisements

 وقد تبيّن بالتالي أنّ النساء اللواتي يعملن مع الكثير من الرجال كان مستوى الكورتيزول يتقلّب لديهن بشكل غير منتظم عن المعتاد. فكانت تظهر نسبة أكبر من الإجهاد بالمقارنة مع النساء اللواتي يعملن في مكان متوازن بين الجنسين.

 

وهذا الاضطراب يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة. مع العلم أنّ الإجهاد يتسبب بالأرق، والتهيج، والتعب، وانخفاض الرغبة الجنسية، وأمراض الجلد، ومرض السكري، واضطرابات القلب والأوعية الدموية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باحثون: العمل مع الكثير من الرجال يزعج النساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا