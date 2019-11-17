دراسة: السير لمدّة 25 دقيقة في اليوم يطيل من عمرك

الأحد 17 نوفمبر 2019

إنّ السير لمدّة 25 دقيقة في اليوم يطيل من عمرك سبع سنوات بحسب ما يشير إليه باحثون من مؤتمر الـEuropean Society of Cardiology .



فبالنسبة إليهم، إنّ ممارسة التمارين الرياضية باعتدال تخفض من خطر الوفاة إثر سكتة قلبية لدى أفراد في الخمسينات والستينات من عمرهم.

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عمد الباحثون إلى مراجعة ملفات 69 فرداً تتراوح أعمارهم بين الثلاثين والستين سنة ولم يمارسوا التمارين الرياضية باستمرار. وقد أظهرت نتائج فحوصات الدم التي أخذت خلال الستّة أشهر لممارسة التمارين الرياضية وارتفاع حدّة التدريب، أنّه قد بدأت عملية مكافحة الشيخوخة مما ساعد على إصلاح الحمض النووي القديم.

ويشير الباحثون أنّه لا يمكننا تجنّب الشيخوخة، إنّما بإمكاننا تأخير حلولها، فقد نبدوا أصغر ونحن في السبعينات من عمرنا كما وقد نعيش حتى التسعينات.

ويضيف الباحثون أنّ الرياضة مضادة للاكتئاب، وتحسن الوظيفة الإدراكية وأصبح هناك دليل على أنّها تؤخر الخرف كذلك. من هنا، ينصح الباحثون بضرورة ممارسة التمارين الرياضية لعشرون دقيقة في اليوم، للقضاء على الخمول، مع اعتماد نظام غذائي صحّي. وللرياضة فوائد صحية لو تمت ممارستها في أيّ عمر من الأعمار.