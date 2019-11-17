باحثون أمريكيون يتوصلون إلى طريقة لتطوير لقاح لمكافحة السرطان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يبدو أن استخدام الخلايا الجذعية الأولية طريقة فعالة لحفيز الجهاز المناعى لمحاربة الأورام السرطانية، وفقا لدراسة قام بها باحثون في «معهد ديوك للسرطان» في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية في نماذج خلايا حيوانية .

وتوفر نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة «تحقيقات طبية» على الإنترنت، بديلاً عن لقاحات سرطان الخلايا الجذعية، والتي تعد كوسيلة لتحفيز الخلايا التائية على التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها، ولكن كان لها نجاح محدود في تحسين بقاء المريض.

ويستخدم النهج الجديد خلايا الشجيرى النخاعية (monocytes )، وهو نوع من خلايا الدم البيضاء التي تعتبر رائدة بين الخلايا الجذعية.. وعند حقن هذه الخلايا في الفئران، فإنها تسبب بشكل غير مباشر في إستجابة الخلايا التائية التي هاجمت الأورام .

وقال الدكتور «جون ديو»، أستاذ ورئيس في قسم الطب والمناعة بكلية الطب جامعة ديوك: «هذا نهج جديد تمامًا، يبدو أنه يقدم ميزتين بالنسبة لتلقيح الخلايا الجذعية.. أولاً، نرى استجابات مناعية أفضل واستجابات مضادة للورم.. وثانياً، لصنع لقاح خلية شجيري، فهو يتطلب البدء بحيدات الخلايا، ثم زراعة الخلايا وعلاجها».

وأضاف :«إن فريق البحث توقع أن تكون الخلايا الأحادية ناقلات فعالة لمستضدات الخلايا الشجرية، لكنهم لم يتوقعوا منهم أن يحفزوا استجابات قوية للخلايا التائية.

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