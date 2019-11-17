كيف يعمل جوز الهند على مكافحة السرطان؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جوز الهند يعد من الأطعمة الهامة لصحة الإنسان، حيث أنه يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها، وهذا يجعله يقدم العديد من الفوائد الصحية للجسم، ومنها مكافحة مرض السرطان، وهذا ما سنتعرف عليه وفقا لموقع " .livestrong" .
يساهم جوز الهند بمكافحة مرض السرطان بطريقتان، وهما نتيجة لاحتوائه علي حمض الكيتونية فهذا يساهم في عملية الهضم، فتصبح الخلايا السرطانية غير قادرة على الحصول على الطاقة من الجسم وتعتمد علي السكريات، وهذا يساهم في قتل الخلايا السرطانية بشكل كبير، ولذا عليك الاعتماد علي تناول جوز الهند بكل أشكاله كحليب أو طعام أو ماء.
كما يتميز جوز الهند في مكافحة السرطان من خلال هضمه للأطعمة الدسمة والمليئة بالدهون، وبعدها تتناول جوز الهند فأنت تقوم بعمل هضم الأطعمة الدسمة وقتل البكتيريا الضارة التي تزيد من فرص الإصابة بالسرطان .
كما أن جوز الهند يحتوي على مضادات الأكسدة التي من خصائصها محاربة مرض السرطان بشتي الطرق، ولذا عليك تناوله بشكل كبير لتقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بمرض السرطان بشكل كبير.
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