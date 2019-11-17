شكرا لقرائتكم خبر عن س وج... كل ما تريد معرفته عن الانسداد الرئوى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الانسداد الرئوى واحد من المشاكل الصحية المزعجة التى يعانى منها البعض وتسبب ضيق شديد فى التنفس وعدم القدرة على بذل أى مجهود، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن الانسداد الرئوى وذلك وفقا لما ذكره موقع mayoclinic س: ما هى أسباب الانسداد الرئوى؟ س: ما هى أسباب الانسداد الرئوى؟ ج: 1: التدخين من أبرز أسباب الإصابة بالانسداد الرئوى. 2:التعرض للهواء الملوث والدخان الذى يسبب الاختناق. 3:الإصابة بمرض الربو. س:ما هى أعراض الانسداد الرئوى؟ س:ما هى أعراض الانسداد الرئوى؟ ج: Advertisements 1:ضيق التنفس. 2:السعال المزمن والمستمر. 3:الاصابات المتكررة بعدوى الجهاز التنفسى. 4:عدم القدرة على بذل أى مجهود. 5:فقدان الوزن. 6:تورم فى القدمين والساقين. س: ما هى طرق الوقاية من الانسداد الرئوى؟

س: ما هى طرق الوقاية من الانسداد الرئوى؟ ج: فى الغالب يكون طرق الوقاية من الانسداد الرئوى هى الابتعاد عن التدخين والأماكن التى تنتشر فيها الاتربة والغبار، مع الاهتمام بتناول السوائل الدافئة، والاكثار من تناول الأطعمة التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحد من خطر الاصابة بالفيروسات والأوبئة ومنها البرتقال والجوافة واليوسفى حيث انها تحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى وبعض الفيتامينات التى تحافظ على صحة الجسم.

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