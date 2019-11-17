شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى العين الكسولة؟ وكيف يتم اكتشافها عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحول هي حالة كسل في العين تنتشر عند الأطفال حيث لا تتطور الرؤية بشكل صحيح ويحدث ذلك لأن إحدى العينين أو كلتيهما غير قادرة على بناء ارتباط قوي بالمخ عادة ما يؤثر فقط على عين واحدة، ويعني أنه يمكن للطفل أن يرى أقل وضوحًا من العين المتأثرة ويعتمد أكثر على العين الجيدة، تشير التقديرات إلى أن واحدًا من بين كل 50 طفلًا يعاني من العين الكسولة.

ووفقا لما ذكره موقع " webmd"في حالة الإصابة بالعين الكسولة غالبًا ما يكون الأطفال الصغار غير مدركين لوجود أي شيء خاطئ في رؤيتهم وإذا كانوا كذلك فهم عادةً غير قادرين على شرح المشكلة.

قد يشتكي الأطفال الأكبر سناً من أنهم لا يستطيعون الرؤية من خلال عين واحدة ولديهم مشاكل في القراءة والكتابة والرسم.

في بعض الحالات قد يلاحظ أن إحدى العين تبدو مختلفة عن الأخرى ومع ذلك، عادة ما تكون هذه علامة على حالة أخرى قد تؤدي إلى كسول العين مثل:

الحول حيث تبدو العين الأضعف في الداخل أو للخارج أو للأعلى أو للأسفل، في حين تبدو العين الأخرى للأمام.

قصر النظر والإستجماتزم.

إعتام عدسة العين في مرحلة الطفولة وهي وجود بقع غائمة تتطور في العدسة، والتي تقع خلف القزحية الجزء الملون من العين.

أسباب العين الكسولة

يمر الضوء عبر عدسة كل عين ويصل إلى طبقة من الأنسجة الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين تسمى الشبكية، تقوم شبكية العين بترجمة الصورة إلى إشارات عصبية يتم إرسالها إلى المخ، يجمع المخ بين الإشارات من كل عين إلى صورة ثلاثية الأبعاد.

تحدث العين الكسولة عندما لا تتم اتصالات الدماغ المسؤولة عن الرؤية بشكل صحيح لبناء هذه الروابط، خلال السنوات الثمانية الأولى من حياة الطفل، يجب على العين أن "تُظهر" للمخ صورة واضحة هذا يسمح للدماغ ببناء مسارات قوية للحصول على معلومات حول الرؤية.

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يمكن أن يكون سبب العين الكسولة:

كمية مخفضة من الضوء تدخل العين.

عدم التركيز في العين.

الارتباك بين العينين حيث تكون الصورتان غير متماثلتين مثل الحول.

علاج العين الكسولة

يمكن علاج العين الكسولة عادة على مرحلتين وهما :

الأولى إذا كانت هناك مشكلة في كمية الضوء التي تدخل العين، مثل إعتام عدسة العين الذي يحجب مسار الضوء فستكون هناك حاجة للعلاج لإزالة الانسداد.

أما إذا كانت هناك مشكلة في البصر مثل الرؤية القصيرة أو الطويلة أو الإستجماتزم ، فسيتم تصحيحها أولاً باستخدام النظارات لتصحيح تركيز العين هذا يساعد في كثير من الأحيان تصحيح الحول كذلك.

ثم يتم تشجيع الطفل على استخدام العين المصابة مرة أخرى يمكن القيام بذلك باستخدام تصحيح العين لتغطية العين القوية ، أو قطرات العين لطمس الرؤية في العين الأقوى بشكل مؤقت.