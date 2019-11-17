شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي المرأة التي تعجب الرجل ويعشقها؟ والان مع التفاصيل

الأحد 17 نوفمبر 2019

هناك العديد من الأشياء التي يحبها الرجل في المرأة . بالرغم من أن المظهر الخارجي هو أول شئ يمكن أن تلاحظه إلا أن هناك مجموعة من الأمور يبحث الرجل عنها في المرأة غير الموصفات الجسدية وبالتأكيد أن اللياقة البدنية والشفاه الجذابة والعيون الغامضة من العوامل التي تجذب الرجل إليكي .



المرأة التي تعجب الرجل ويعشقها من كل قبله ويتمني أن تكون زوجته :

1. الواثقة من نفسها :

المرأة الواثقة من نفسها تجذب الرجل ولا تحتاج بإستمرار لمن يذكرها بجمالها . كما أنها تتصرف بثقة في المواقف المختلفة عندما تتعامل مع الرجل .

2. الذكاء :

ما يريده الرجل من المرأة هو أن تتصرف بذكاء عندما تتعرض لمواقف صعبة . وخصوصاً الذكاء العاطفي في التعبير عن مشاعرها بطريقة صحيحة ينجذب الرجل إليها .ولا يقاوم الرجل المرأة التي تتمتع بالذكاء والجمال معاً .

3. العفوية :

تعد العفوية من أهم الأمور التي يبحث عنها الرجل في علاقته مع المرأة .فالرجل يحب المرأة التي يمكن أن تفعل المزيد من الأشياء التي تحفزه .

4. التي تحقق له الإسترخاء والهدوء :

أفضل شئ يفضله الرجل في المرأة هو أن تحقق له الإسترخاء خصوصاً عند العودة إلي المنزل بعد قضاء يوم شاق وطويل . فالرجل لا يحب التذمر وكثرة المشاكل بل يسعي للبحث عن الهدوء والإسترخاء .

5. المرأة التي تحب الضحك :

الرجال يفضلوا المرأة التي تحب الضحك وتمتلك روح الدعابة ويجب أن يكون لديها القدرة علي الخروج من المواضيع الصعبة وتلطيف الجو العام للمحادثة . فهي بذلك تحقق الحضور البارع أمام الرجل وينجذب إليها .

6. الصادقة :

أهم سبب لنجاح أي علاقة زوجية هي الصدق . فالزوج يبحث عن العلاقة النزيهة وذلك لكي تستمر علاقتها معاً لأطول فترة من الزمن .

7. المرأة المستقلة :

الرجل يحتاج إلي أن تترك له المرأة مساحة خاصة بحياته مثل الخروج في عطلة نهاية الإسبوع أو اللعب مع الأولاد ليلاً .

8. الجمال الداخلي :

قد يقع الرجل في حب الفتاة علي أساس شكلها الجسدي ولكن الحق يقال بان الجمال يأتي من الداخل . الجمال الداخلي له سحر خاص عند الرجال .

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9. تتميز بالرقي والثقافة :

إذا كنتي تظهري لمسة من الرقي والثقافة وذلك من خلال فتح المواضيع المختلفة لإضافة لمسة مختلفة علي الحوار بينكم .

10 . الرومانسية :

الرومانسية تخلق جاذبية قوية للمرأة وذلك لأن الإتصال القوي بين الرجل والمرأة يعتمد علي العاطفة . يمكنك إستخدام خيالك في عمل تجهيز القصص المثيرة للإهتمام إلي الرجل .

11. مستمعة جيدة :

معظم الرجال يعجبوا بالمرأة التي تجلس معهم وتستمع إليهم بإهتمام والتحلي بالصبر عندما يتحدث معك عن مشاكله . فالقدرة علي الإستماع إلي الرجل من أهم الأمور التي يحتاجها في أصعب أوقاته .

الصفات الجسدية التي تعجب الرجل :

12. التحدث بنبرة صوت جذابة :

أثناء الحديث مع الرجل يجب أن تحافظي علي نبرة صوت جذابة والإبتسامة الهادئة لكي يلتف الرجل إليكي .

13. الشعر الطويل واللامع :

يجب الإهتمام بشعرك وصحته للحصول علي شعر قوي ولامع، يجذب الرجل لكي .

14. اللياقة البدنية :

نقصد باللياقة البدنية هي الوزن والطول المثالي فاللياقة البدنية أيضاً تمنح المرأة المزيد من الثقة أثناء تعاملها مع الرجل .

15. الإهتمام بمظهرها :

يجب علي المرأة أن تهتم بجمال بشرتها لتحقيق المزيد من الجاذبية . وأيضاً الإهتمام بإختيار الملابس المناسبة لشكل جسمك . بمعني أن تبذل المرأة المزيد من الجهد للخروج بشكل جذاب .

16. الإبتسامة الساحرة :

عند لقاء الرجل فإن الإبتسامة تعد رسالة ترحيب له بتقبل الحديث معه . لذلك، يجب أن تهتمي بظهور أسنانك بشكل جيد وناصعة البياض .

17. ارتداء الأحمر :

يرتبط اللون الأحمر عند بعض الرجال بالشهوة، وقد أثبتت الباحثون بأن إرتداء اللون الأحمر يزيد من الجاذبية .لذلك، يمكنك تجهيز فستان أحمر جذاب للخروج لموعد مع حبيبك .