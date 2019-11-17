صحة ورشاقة

نصائح للتغلب على ثبات الوزن أثناء اتباعك للأنظمة الغذائية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 17 نوفمبر 2019

السمنة أصبحت مرض يتسبب فى حيرة الكثيرين ورغبتهم فى التخلص منه، وعند قيام الشخص باتباع الأنظمة الغذائية والحيل المختلفة للتخلص من السمنة يواجه العديد من المشاكل أهمها الثبات على الميزان بدون وجود أسباب واضحة لذلك.

 

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، أن الثبات فى الوزن مشكلة يعانى منها الكثيرون وخاصة بعد اتباع الحيل الغذائية لفترات طويلة وفقدان المزيد من الوزن.

 

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح للتغلب على ثبات الوزن أثناء اتباعك للأنظمة الغذائية، ومنها:

 

1- تجنب تناول المشروبات الغازية الدايت، لأنها خدعة وتتسبب فى بلبلة فى نظامك الغذائى وتجعلك ثابت على الميزان.

 

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2- تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم ككوب من الحليب قبل النوم أو علبة من الزبادى، يساهم فى تحسين عملية الهضم والتمثيل الغذائى، كما انها تشعرك بالراحة النفسية.

 

3- الماء له تأثير فعال فى شد الجسم، ويشعرك بعدم الرغبة فى تناول الطعام.

 

4- تجنب تناول المشروبات المضاف إليها السكر.

 

5- ممارسة يوميا يزيد من نسبة حرق الدهون، ويساعد على شد الجسم.

 

6- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف لتجنب حدوث إمساك أثناء النظام الغذائى.

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